Фермин Лопес рассказал о своем возвращении в сборную Испании

·45·Спорт
Фермин Лопес рассказал о своем возвращении в сборную Испании

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес поделился своими эмоциями после трудной победы над «Севильей» со счетом 3:1 и успешного выступления команды в сезоне Ла Лиги. Эта встреча еще больше укрепила лидерство каталонцев в национальном чемпионате. После матча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» футболист не скрывал радости не только от командных трех очков, но и от важного личного достижения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, 23-летний полузащитник, воспитанник «Ла Масии», был вызван в состав сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте на предстоящие матчи Лиги наций. Этот вызов стал огромным эмоциональным достижением для молодого игрока после тяжелого периода, когда он был вынужден пропустить чемпионат мира из-за травмы. Фермин признался, что пережить эти трудности было непросто.

«Я очень рад вернуться в сборную. То, что я не смог поехать на чемпионат мира, было для меня очень тяжело. Я хорошо начал сезон и счастлив, что вернулся в национальную команду», — подчеркнул Фермин Лопес.

Тактическая трансформация Рафиньи и хет-трик

Помимо радости за сборную Испании, главным героем вечера стал Рафинья, который буквально разорвал оборону «Севильи». Бразильский футболист под руководством Ханси-Дитера Флика обрел новый тактический облик, действуя в центральных зонах, а не на своей привычной позиции на фланге. Это изменение принесло неожиданные и очень эффективные результаты.

Бывший игрок «Лидс Юнайтед» сумел забить 12 голов всего в семи матчах и стал единоличным лидером в гонке за трофей Пичичи. Фермин особо отметил, как быстро его товарищ по команде адаптировался к новым задачам.

«Рафинья стал нашей неожиданной «девяткой». То, что он делает, достойно восхищения. Он очень хороший игрок и может адаптироваться к любой позиции. Мы отдаем ему передачи, а он забивает. Хотя раньше он не играл на позиции центрального нападающего, сейчас он показывает потрясающую статистику», — сказал полузащитник «Барселоны».

Высокая интенсивность на поле

Фермин Лопес также отметил, что играть на поле «Севильи» было непросто, так как соперник оказывал большое давление при поддержке своих болельщиков. Он объяснил, как четкие указания главного тренера влияют на игру команды. От игроков требуется поддерживать высокую интенсивность на протяжении всего матча и немедленно применять высокий прессинг после потери мяча.

«Севилья» оказывала на нас сильное давление на своем стадионе, но три гола Рафиньи стали решающими. Тренер требует от нас всегда играть с высокой интенсивностью и немедленно прессинговать после потери мяча», — заключил Фермин.

Фермин ЛопесБарселонаСборная ИспанииРафиньяЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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