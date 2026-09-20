«У хокима нет терпения читать постановления»: Президент выдвинул жесткие требования к руководителям (видео)

На одном из совещаний под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева подверглись резкой критике стиль работы органов местного управления, в частности хокимов районов и городов, их безответственность и неумение пользоваться предоставленными полномочиями. В ходе открытой и живой беседы с одним из районных хокимов в Республике Каракалпакстан глава государства наглядно показал болезненную проблему, укоренившуюся среди чиновников.

На вопрос Президента: «Какое я тебе дал полномочие вести такие разговоры?», — районный хоким заявил, что последним указом ему были предоставлены все полномочия, а с самим документом он только что ознакомился. Глава государства прервал его и высказал горькую правду в лицо: «Ты не обижайся, на твоем примере я хочу сказать всем: у хокима нет терпения читать постановление! Самое мучительное — это то, что я сижу и мучаюсь, подписывая его, но суть до них не доходит». Вспомнив годы своего хокимства, глава государства подчеркнул, что культура работы с документами и анализа конечного результата утрачена, и строго предупредил, что в конце года пройдет серьезная чистка.

Так почему же указы главы государства не до конца понимаются руководителями низшего звена на местах, к какому тупику в регионах приводит привычка работать, не вникая в суть постановлений, и кто из хокимов может расстаться со своим креслом в конце года?

«Два часа закрыв дверь, читал с карандашом в руке»: урок Президента хокимам

Самые болезненные точки и программные мысли, озвученные главой государства в ходе диалога:

Полномочия есть, но терпения читать нет: Руководителям на местах предоставлены все правовые полномочия для реализации реформ, однако у них не хватает терпения даже внимательно прочитать принимаемые законы и постановления;

Порок формального подписания: Практика слепого подписания документов без понимания их истинной сути и цели приводит к тому, что реформы останавливаются на нижнем звене;

Личный опыт и ответственность: Шавкат Мирзиёев, вспомнив свою деятельность в качестве хокима, привел в пример то, как перед изданием постановления он закрывал дверь кабинета и с карандашом в руке самостоятельно, на протяжении двух часов, изучал каждый пункт;

Ответственность за конечный результат: Цель каждого документа — заранее видеть конечную пользу и результат, который дойдет до народа;

Жесткий ультиматум в конце года: Президент жестко заявил, что после конца года он больше не будет работать с руководителями, которые не поняли суть его указов и постановлений и не смогли применить их на практике.

Проблема управления в местных хокимиятах: Сравнение ситуаций

Сравнение системы управления, требуемой Президентом, и реального стиля работы некоторых хокимов:

Показатели и аспекты Реальная привычка некоторых хокимов Стандарт, требуемый главой государства Отношение к постановлениям и указам Поверхностное ознакомление, отсутствие терпения и выдержки на чтение Брать в руки карандаш и вникать в смысл каждого пункта Стиль работы и полномочия Постоянное выпрашивание полномочий, ожидание поручений Самостоятельное и полное использование предоставленных широких полномочий Процесс подписания документов Подписание без глубокого понимания причин и цели Заблаговременное понимание ожидаемого от постановления результата Эффективность работы с народом Ради обязательства, предоставление поверхностных отчетов Инициативность и коренное решение проблем Будущее кадров Риск освобождения от должности по итогам года Демонстрация высоких результатов и сохранение места в команде

Управление и политический анализ: Эксперты об ответственности кадров

Основные выводы аналитиков в сфере государственного управления и права:

Утрата культуры «работы с карандашом»: Многие руководители низшего звена привыкли к готовым справкам, что парализовало их способность мыслить стратегически и оценивать последствия решений;

Сопротивление реформ снизу: Важные указы, спускаемые сверху, на уровне районов и махаллей тормозятся именно из-за непонимания и безответственности руководителей;

Достаточность полномочий: Хокимам была предоставлена беспрецедентная независимость и финансовая свобода, теперь проблема упирается исключительно в потенциал и квалификацию кадров;

Крупные кадровые изменения в конце года: Открытое предупреждение Президента показывает, что в конце года неизбежен уход с работы десятков районных и городских хокимов, не осознавших до конца свои задачи.

Эти горькие слова главы государства в адрес районного хокима стали серьезным тревожным звонком, призывающим весь аппарат государственного управления пересмотреть свою деятельность.

А хоким вашего района или города глубоко понимает принимаемые законы и постановления, способен ли он решать проблемы населения? Насколько, по вашему мнению, нечтение хокимами постановлений препятствует развитию регионов? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого жесткого заявления в государственном управлении со всеми своими знакомыми и пользователями в социальных сетях!