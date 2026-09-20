Большая льгота для детей педагогов: предоставляется скидка 30% на оплату контракта
С 2026/2027 учебного года вводится новая льгота для детей педагогов, обучающихся на дневном бакалавриате в государственных высших учебных заведениях. Они получат возможность оплачивать сумму платежно-контрактной основы со скидкой в 30 процентов.
Согласно новому порядку, льгота применяется отдельно для каждого ребенка педагога.
Однако скидка распространяется не на все учебные заведения и виды контрактов.
Льгота не предоставляется в следующих случаях:
-высшие военные и военизированные образовательные учреждения;
-зарубежные вузы и их филиалы;
-негосударственные вузы;
-дополнительные и дифференцированные контракты.
Как воспользоваться льготой?
Для получения скидки необходимо подать заявку через сайт kontrakt.edu.uz.
Если родство с педагогом подтверждается через систему «Цифровое правительство», скидка применяется автоматически.
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