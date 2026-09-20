Большая льгота для детей педагогов: предоставляется скидка 30% на оплату контракта

·42·Узбекистан
Большая льгота для детей педагогов: предоставляется скидка 30% на оплату контракта

С 2026/2027 учебного года вводится новая льгота для детей педагогов, обучающихся на дневном бакалавриате в государственных высших учебных заведениях. Они получат возможность оплачивать сумму платежно-контрактной основы со скидкой в 30 процентов.

Согласно новому порядку, льгота применяется отдельно для каждого ребенка педагога.

Однако скидка распространяется не на все учебные заведения и виды контрактов.

Льгота не предоставляется в следующих случаях:

-высшие военные и военизированные образовательные учреждения;

-зарубежные вузы и их филиалы;

-негосударственные вузы;

-дополнительные и дифференцированные контракты.

Как воспользоваться льготой?

Для получения скидки необходимо подать заявку через сайт kontrakt.edu.uz.

Если родство с педагогом подтверждается через систему «Цифровое правительство», скидка применяется автоматически.

2026/2027 учебный годЛьгота для детей педагоговКонтрактЦифровое правительство
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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