Что нужно сделать, чтобы остановить боль, передающуюся от предков?

·40·Для жизни
Что нужно сделать, чтобы остановить боль, передающуюся от предков?

Почему в жизни определенные ошибки, проблемы в отношениях и болезненные испытания повторяются снова и снова? В психологии и философии есть часто упоминаемая фундаментальная истина: любое явление, которое не было глубоко осознанно человеком и причины с последствиями которого не были поняты, будет повторяться в жизни.

В конечном счете такое непрерывное вращение порождает цепочку резких поворотов судьбы, трагических ударов и сложных событий в жизни личности. Это напрямую связано с тем, живет человек осознанно или неосознанно.

Что значит жить в неосознанном состоянии?

Многие понимают неосознанность лишь как умственную слабость, однако на самом деле духовная и душевная неосознанность — гораздо более глубокая проблема:

  • Незнание себя: Отсутствие вопросов к собственным переживаниям, коренным причинам своих поступков, проживание дней исключительно по привычке, не слыша зова души;

  • Нехватка доверия: Жизнь в состоянии внутренних сомнений и недоверия по отношению к мудрости Творца и установленным Им жизненным законам;

  • Режим автопилота: Анализ жизненных событий без попыток их осмысления, вечное обвинение внешнего мира или окружающих в своих проблемах.

«Невидимое наследие», передающееся из поколения в поколение

Неразрешенные травмы в человеческой психике со временем переходят к следующим поколениям:

  • Перенос травм: Например, живущая неосознанно женщина невольно прививает воспитанию своего ребенка те тяжелые страдания, насилие, нехватку любви и страхи, которые она сама пережила в молодости;

  • Границы ответственности: Ваши внутренние боли и комплексы могли достаться вам по наследству от родителей или предков, но за то, чтобы остановить их именно в этой точке, отвечаете только вы;

  • Долг разорвать цепь: Неосознание ошибок прошлого обрекает следующее поколение на прохождение точно такого же мучительного пути.

Из внутренней тьмы к свету: Путь истинного воспитания

Остановка проблемы и создание здоровой среды начинаются исключительно с личных изменений:

  • Воспитание эго и нафса: Пока человек не работает над своим эгоизмом, высокомерием и внутренними пороками, он не сможет достичь истинной духовной свободы;

  • Пробуждение души и поиск истины: Если человек не очистит свой внутренний мир, не будет стремиться к истине и не пробудит душу от беспечности, он оставит в наследство детям лишь собственную внутреннюю тьму и страхи.

Только глубоко осознавая события своей жизни, воспитывая свой нафс и открывая глаза души, человек способен разорвать длящуюся из поколения в поколение болезненную цепь и заложить основу для нового, светлого поколения.

травманафсрежим автопилотавысокомерие
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Гвардиола: «Не знаем, серьезна ли травма Родри»Гвардиола: «Не знаем, серьезна ли травма Родри»20 апреля 02:5615 ситуаций, за которые вам стоит себя простить: пора отпустить вину…15 ситуаций, за которые вам стоит себя простить: пора отпустить вину…13 августа 11:33Gде найти силы, чтобы стать лучше?Gде найти силы, чтобы стать лучше?27 июля 01:09Сколько детей нужно для счастливой семьи? Ответ не в цифрах...Сколько детей нужно для счастливой семьи? Ответ не в цифрах...26 июля 07:55Где тело «хранит» эмоции? Что говорит наука?Где тело «хранит» эмоции? Что говорит наука?27 июля 15:22День рождения показывает, какую ошибку вы совершаете в обращении с деньгамиДень рождения показывает, какую ошибку вы совершаете в обращении с деньгами4 августа 15:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Для жизни новости

Что говорит день месяца, в который вы родились, о вашем характере?
Что говорит день месяца, в который вы родились, о вашем характере?
Как определить качество колбасы и творога в домашних условиях: Способ разоблачения поддельных продуктов
Как определить качество колбасы и творога в домашних условиях: Способ разоблачения поддельных продуктов
От чего зависит вкус яйца?
От чего зависит вкус яйца?
Знаете ли вы, сколько времени осталось у нас в запасе? Почему мы должны ценить близких именно сегодня?
Знаете ли вы, сколько времени осталось у нас в запасе? Почему мы должны ценить близких именно сегодня?
Инсонни «арзон» ко‘рсатадиган 9 та ксавфли одат ва ундан кутулиш ё‘ллари
Инсонни «арзон» ко‘рсатадиган 9 та ксавфли одат ва ундан кутулиш ё‘ллари
Как вывести пятна с одежды? Простые и проверенные домашние способы!
Как вывести пятна с одежды? Простые и проверенные домашние способы!
Дата рождения раскрывает его характер: Секреты семейной жизни...
Дата рождения раскрывает его характер: Секреты семейной жизни...
Секрет бодрого пробуждения по утрам
Секрет бодрого пробуждения по утрам