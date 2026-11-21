В Ташлакском районе женщина вымогала у своего знакомого 20 миллионов сумов, угрожая распространить его личные данные и интимные фотографии среди родственников и в социальных сетях. Она была задержана оперативниками в момент получения половины требуемой суммы.

В Ташлакском районе Ферганской области выявлен факт вымогательства. Женщина, угрожавшая знакомому разглашением личных тайн, была поймана с поличным при получении 10 миллионов сумов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в Следственном департаменте при Министерстве внутренних дел.

Угрозы личными данными и интимными фото

По данным Следственного департамента, 4 ноября 2026 года гражданин обратился с заявлением на имя начальника ОВД Ташлакского района.