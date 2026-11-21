В Ферганской области задержана женщина, вымогавшая 20 миллионов сумов, угрожая публикацией интимных фото
В Ташлакском районе женщина вымогала у своего знакомого 20 миллионов сумов, угрожая распространить его личные данные и интимные фотографии среди родственников и в социальных сетях. Она была задержана оперативниками в момент получения половины требуемой суммы.
В Ташлакском районе Ферганской области выявлен факт вымогательства. Женщина, угрожавшая знакомому разглашением личных тайн, была поймана с поличным при получении 10 миллионов сумов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в Следственном департаменте при Министерстве внутренних дел.
Угрозы личными данными и интимными фото
По данным Следственного департамента, 4 ноября 2026 года гражданин обратился с заявлением на имя начальника ОВД Ташлакского района.
В заявлении указано, что подозреваемая угрожала отправить конфиденциальную информацию и личные интимные фотографии знакомого его близким родственникам, а также распространить их в социальных сетях.
Угрожая опозорить потерпевшего путем раскрытия этих данных, она потребовала от него 20 миллионов сумов.
Задержана при получении 10 миллионов сумов
После обращения сотрудники органов внутренних дел провели оперативное мероприятие.
В ходе него подозреваемая была задержана перед банкетным залом в Ташлакском районе в момент получения 10 миллионов сумов из требуемой суммы. Денежные средства были изъяты в качестве вещественных доказательств.
Согласно предварительным данным, женщина требовала у потерпевшего 20 миллионов сумов и была задержана при получении половины этой суммы во время оперативного мероприятия.
Возбуждено уголовное дело о вымогательстве
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса, то есть по признакам вымогательства.
В настоящее время проводятся предварительные следственные действия.
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