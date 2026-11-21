Футболист, ранивший помощника судьи камнем, дисквалифицирован на 8 лет
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- Защитник «Сьюдад-де-Янцаса»
- Джон Перласа, травмировавший помощника судьи, бросив в него камень в матче третьего дивизиона Эквадора, дисквалифицирован на 8 лет.
- В результате инцидента, произошедшего 17 октября, помощнику судьи потребовалась хирургическая операция и до 60 дней реабилитации.
- Согласно решению Федерации футбола Эквадора, футболист лишен права на любую деятельность, связанную с футболом, до 19 октября 2034 года.
В Эквадоре приняты жесткие дисциплинарные меры в отношении футболиста, бросившего камень в помощника судьи во время футбольного матча. Он отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 8 лет.
Инцидент, произошедший в третьем дивизионе Эквадора, привел к тяжелым последствиям для игрока. Защитник «Сьюдад-де-Янцаса» Джон Перласа был дисквалифицирован на 8 лет за то, что бросил камень в официальное лицо матча и нанес ему травму. В результате инцидента помощнику судьи потребовалась хирургическая операция.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Эквадора (ФЭФ).
Все произошло во время игры
Инцидент случился 17 октября во время матча третьего дивизиона между командами «Сьюдад-де-Янцаса» и «Рио-Агуарико».
Сообщается, что защитник «Сьюдад-де-Янцаса» Джон Перласа бросил камень в сторону судей. Камень попал в лицо помощнику главного арбитра, который получил серьезную травму.
Из-за необходимости оказания неотложной медицинской помощи пострадавшему матч был остановлен досрочно. По данным федерации, помощник судьи перенес операцию, а процесс его восстановления и реабилитации может занять до 60 дней.
Футболист отстранен от футбола до 2034 года
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Эквадора признал Джона Перласу виновным в совершении физического насилия в отношении официального лица матча.
8-летняя дисквалификация
Футболист лишен права участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, до 19 октября 2034 года. Это решение оставляет Перласу вне футбола почти на восемь лет.
Клуб также не остался без наказания
В связи с инцидентом к клубу «Сьюдад-де-Янцаса» также был применен ряд санкций. Команда обязана выплатить штраф в размере 2 тысяч долларов.
Кроме того, клуб взял на себя обязательство оплатить расходы на лечение пострадавшего помощника судьи в размере 4,3 тысячи долларов. Команда также не сможет проводить свои следующие три домашних матча на собственном стадионе.
Этот случай еще раз показал, что агрессивное поведение на футбольном поле может серьезно повлиять не только на карьеру игрока, но и на репутацию и финансовое состояние всего клуба.
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