В Эквадоре приняты жесткие дисциплинарные меры в отношении футболиста, бросившего камень в помощника судьи во время футбольного матча. Он отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 8 лет.

Инцидент, произошедший в третьем дивизионе Эквадора, привел к тяжелым последствиям для игрока. Защитник «Сьюдад-де-Янцаса» Джон Перласа был дисквалифицирован на 8 лет за то, что бросил камень в официальное лицо матча и нанес ему травму. В результате инцидента помощнику судьи потребовалась хирургическая операция.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Эквадора (ФЭФ).

Все произошло во время игры

Инцидент случился 17 октября во время матча третьего дивизиона между командами «Сьюдад-де-Янцаса» и «Рио-Агуарико».

Сообщается, что защитник «Сьюдад-де-Янцаса» Джон Перласа бросил камень в сторону судей. Камень попал в лицо помощнику главного арбитра, который получил серьезную травму.

Из-за необходимости оказания неотложной медицинской помощи пострадавшему матч был остановлен досрочно. По данным федерации, помощник судьи перенес операцию, а процесс его восстановления и реабилитации может занять до 60 дней.