Министры обороны Узбекистана и России провели встречу: подписан план сотрудничества на 2027 год
В Ташкенте прошли переговоры руководителей оборонных ведомств Узбекистана и России. На встрече обсуждались вопросы расширения военного сотрудничества, обмена опытом в сфере обороны и региональной безопасности. Стороны также подписали план сотрудничества, рассчитанный на 2027 год.
Узбекистан и Россия сделали очередной важный шаг по дальнейшему развитию военного сотрудничества. Министр обороны нашей страны, генерал-майор Батыр Кудратходжаев встретился с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым, обсудив текущее состояние и будущие направления военных связей между двумя государствами.
Какие вопросы поднимались на переговорах?
На встрече особое внимание было уделено перспективам двустороннего военного сотрудничества, взаимному обмену опытом в оборонной сфере и вопросам, связанным с региональной безопасностью.
В ходе переговоров генерал-майор Батыр Кудратходжаев передал Андрею Белоусову искренние приветствия главы нашего государства. Он также подчеркнул, что благодаря политической воле лидеров двух стран отношения между Узбекистаном и Россией вышли на качественно новый уровень.
Министр обороны Узбекистана отметил, что расширение взаимовыгодного сотрудничества в оборонной сфере и дальнейшее развитие военных связей соответствуют интересам нашей страны.
Подписан отдельный план на 2027 год
Важное соглашение
Одним из главных результатов переговоров стало подписание плана сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2027 год.
Этот документ послужит основой для продолжения и развития сотрудничества в военной сфере в предстоящем году. Однако в предоставленной официальной информации конкретные мероприятия и направления плана подробно не раскрываются.
Вопрос региональной безопасности также в центре внимания
По итогам встречи стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между оборонными ведомствами послужит укреплению обороноспособности двух стран, а также обеспечению региональной безопасности.
Таким образом, переговоры министров обороны Узбекистана и России стали значимыми не только с точки зрения обсуждения существующих военных связей, но и определения основных направлений сотрудничества на 2027 год.
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