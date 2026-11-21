В Ташкенте прошли переговоры руководителей оборонных ведомств Узбекистана и России. На встрече обсуждались вопросы расширения военного сотрудничества, обмена опытом в сфере обороны и региональной безопасности. Стороны также подписали план сотрудничества, рассчитанный на 2027 год.

Узбекистан и Россия сделали очередной важный шаг по дальнейшему развитию военного сотрудничества. Министр обороны нашей страны, генерал-майор Батыр Кудратходжаев встретился с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым, обсудив текущее состояние и будущие направления военных связей между двумя государствами.

Какие вопросы поднимались на переговорах?

На встрече особое внимание было уделено перспективам двустороннего военного сотрудничества, взаимному обмену опытом в оборонной сфере и вопросам, связанным с региональной безопасностью.

В ходе переговоров генерал-майор Батыр Кудратходжаев передал Андрею Белоусову искренние приветствия главы нашего государства. Он также подчеркнул, что благодаря политической воле лидеров двух стран отношения между Узбекистаном и Россией вышли на качественно новый уровень.