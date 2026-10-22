Nega qizlar tush surtayotganda og‘zini ochadi? Buning qiziq sababi bor

Многие девушки прекрасно знают, что при нанесении туши на ресницы рот невольно приоткрывается. Самое интересное, что этого движения часто даже не замечают. Почему же так происходит?

Одно из возможных объяснений — это взаимосвязь между концентрацией внимания и движением лицевых мышц. Чтобы накрасить ресницы, необходимо тщательно контролировать глаза и осторожно двигать веками. В этот момент человек может незаметно задействовать и другие мышцы лица.

Некоторые специалисты связывают это явление с нервной системой, которая участвует в управлении движениями век и рта. Кроме того, в результате многократного повторения одного и того же действия приоткрывание рта может войти в привычку.

Однако научных доказательств этого явления пока недостаточно. Точный механизм, из-за которого открывается рот, до конца не доказан.

Короче говоря, привычка приоткрывать рот при нанесении туши на ресницы является нормальным явлением и чаще всего не вызывает поводов для беспокойства. Так что, если перед зеркалом у вас приоткрывается рот, в этом нет ничего странного или неестественного.