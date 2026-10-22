Паспорт Узбекистана опустился на 9 позиций в международном рейтинге

Паспорт Узбекистана занял 82-е место в международном рейтинге Henley Passport Index. Это на 9 позиций ниже по сравнению с апрельскими результатами. Об этом со ссылкой на обновленные рейтинговые данные от 22 октября сообщил Tafs.uz.

В новом рейтинге Узбекистан расположился на одном уровне с Буркина-Фасо и Того. Граждане страны могут путешествовать в 57 государств и территорий без предварительного получения визы или оформив ее по прибытии.

Первое место в рейтинге занимает Сингапур. Владельцы его паспорта имеют возможность безвизовых поездок по 193 направлениям. Самую нижнюю строчку списка занял Афганистан — его граждане могут путешествовать без визы или с оформлением визы на месте по 22 направлениям.

Henley Passport Index оценивает паспорта стран по количеству направлений, куда их владельцы могут въехать без предварительного получения визы. Рейтинг служит для сравнения возможностей, которые предоставляют паспорта для международных поездок.