Какую пользу приносит употребление ореха макадамия?

Макадамия — это вид ореха, богатый полезными жирами, который отличается мягким и слегка сладковатым вкусом. Он родом из восточных регионов Австралии, а сегодня выращивается в самых разных странах. Макадамия заслуживает внимания не только благодаря своему вкусу, но и питательному составу.

Источник полезных для сердца жиров

Большую часть жиров в макадамии составляют полезные ненасыщенные жирные кислоты. Употребление таких жиров вместо насыщенных может помочь контролировать уровень холестерина в крови и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что имеющиеся научные данные показывают: употребление макадамии в составе сбалансированного питания с низким содержанием насыщенных жиров может помочь снизить риск ишемической болезни сердца. Однако имеющихся данных пока недостаточно для вынесения окончательного заключения.

Богат витаминами и минералами

В макадамии содержатся клетчатка, медь, марганец и тиамин (витамин B1). Эти питательные вещества важны для нервной системы, энергетического обмена и ряда биологических процессов в организме. Клетчатка же помогает поддерживать работу кишечника.

В то же время макадамия считается калорийным продуктом. Согласно базе данных пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США, 28 граммов макадамии содержат около 200 калорий.

Сколько нужно употреблять?

В ежедневный рацион можно добавлять примерно 25–30 граммов макадамии. Предпочтительно выбирать вариант без добавления соли и сахара. Чрезмерное употребление этого ореха может привести к увеличению суточного количества калорий.

В небольшом клиническом исследовании, опубликованном в 2023 году в журнале Journal of Nutritional Science, у участников, употреблявших макадамию, не наблюдалось значительного увеличения веса или массы тела. Хотя снижение показателей холестерина также отмечалось, эти изменения не были признаны статистически достоверными.

Подводя итог, можно сказать, что макадамия как источник полезных жиров и некоторых важных питательных веществ может стать частью сбалансированного питания. Однако не стоит воспринимать ее как чудодейственное средство от какой-либо болезни и следует употреблять в меру.