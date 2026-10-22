Абсолютный рекорд в истории футбола: доходы Роналду превысили 2 миллиарда долларов

Звезда сборной Португалии и саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду покорил новую финансовую вершину в мировом спорте.

По подсчетам авторитетного американского издания Форбес, 41-летний легендарный нападающий официально стал первым футболистом в истории спорта, чей общий доход за всю карьеру превысил 2 миллиарда долларов. Он продолжает бить рекорды не только своими результатами на поле, но и огромной бизнес-империей.

300 миллионов долларов за сезон: из чего состоят доходы Роналду?

Криштиану уверенно удерживает единоличное лидерство в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира. Его общий доход в сезоне 2026/2027 оценивается в 300 миллионов долларов:

Зарплата и бонусы в клубе: 250 миллионов долларов — гарантированные средства, выплачиваемые за выступления в составе «Ан-Насра»;

Коммерческие и рекламные контракты: 50 миллионов долларов — доход от личного бренда (КР7), крупных глобальных спонсорских сделок и предпринимательской деятельности.

Главный преследователь Роналду в списке, Лионель Месси, отстает от него более чем в два раза (145 миллионов долларов), а замыкает тройку лидеров Килиан Мбаппе с показателем в 100 миллионов долларов.

Версия Форбес: ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов

Совокупный годовой доход всех 10 бомбардиров в рейтинге составляет почти 942 миллиона долларов (до вычета налогов и агентских выплат):

Криштиану Роналду («Ан-Наср») — $300 млн

Лионель Месси («Интер Майами») — $145 млн

Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — $100 млн

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — $85 млн

Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — $76 млн

Ламин Ямаль («Барселона») — $55 млн

Садио Мане («Ан-Наср») — $54 млн

Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — $45 млн

Харри Кейн («Бавария») — $42 млн

Мохамед Салах («Ливерпуль») — $40 млн

Как видно из списка, несмотря на то, что Роналду перешагнул 40-летний рубеж, он по-прежнему демонстрирует недосягаемые для представителей молодого поколения показатели как в спортивном, так и в финансовом плане.