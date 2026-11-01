Блогер Асилбек Амиров снова стал отцом (видео)

·7·Культура
Блогер Асилбек Амиров снова стал отцом (видео)

Блогер Асилбек Амиров, известный под псевдонимом aslbek_emir, снова стал отцом. Радостной новостью он поделился со своими подписчиками через видео, опубликованное на его странице в Instagram.

Под видео блогер написал: «Добро пожаловать в мою жизнь, Асмира». Судя по этой подписи, новорожденную назвали Асмирой.

Подписчики блогера не остались равнодушными к радостному событию и оставляют в комментариях искренние поздравления и пожелания.

Мы также поздравляем Асилбека Амирова и его семью с пополнением и желаем малышке крепкого здоровья и счастливой жизни.

Асилбек АмировAslbek EmirУзбекские блогеры
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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