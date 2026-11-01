Ювентус — Наполи: составы и текстовая трансляция

Серия A: Ювентус — Наполи. Начало матча: 2 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 3. Бремер (капитан), 32. Кабаль Х., 12. Дуглас Луис, 15. Калулу П., 9. Коло-Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Х., 22. Маккенни У., 27. Вольтемаде Н.

Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.

Стартовый состав «Наполи»: 1. Мерет А., 99. Ангисса Ф., 11. Де Брёйне К., 22. Ди Лоренцо Дж., 70. Ланг Н., 20. Лукка Л., 35. Мариануччи Л., 16. Марин Р., 8. Мактоминей С., 17. Оливера М., 21. Политано М.

Главный тренер «Наполи»: Аллегри М.