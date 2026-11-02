В Ташкенте остановили девушку в костюме коровы-балерины, передвигавшуюся на самокате

·5·Общество
В Ташкенте остановили девушку в костюме коровы-балерины, передвигавшуюся на самокате

В Ташкенте внимание правоохранительных органов привлекла девушка, одетая в костюм коровы-балерины по случаю празднования Хэллоуина.

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 31 октября недалеко от станции метро «Минор» и бара Brasserie Minor. Девушку, передвигавшуюся на самокате, остановили сотрудники патрульно-постовой службы.

Согласно некоторым данным, девушку доставили в районный отдел внутренних дел, где с ней провели профилактическую беседу. Сообщается, что необычный наряд был надет ею в честь праздника Хэллоуин.

На данный момент официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

ТашкентХэллоуинМинорОВД
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трамп и его супруга Мелания раздали детям подарки на Хэллоуин в Белом доме (видео)Трамп и его супруга Мелания раздали детям подарки на Хэллоуин в Белом доме (видео)31 октября 08:53Джахонгир Отаджонов продемонстрировал искусство доения коровы (видео)Джахонгир Отаджонов продемонстрировал искусство доения коровы (видео)3 июня 13:33В Ташкенте появился собака на самокате: Тренд в соцсетях (видео)В Ташкенте появился собака на самокате: Тренд в соцсетях (видео)28 сентября 14:08В Ташкенте инспекторы спасли девушку, бросившуюся в канал БозсуВ Ташкенте инспекторы спасли девушку, бросившуюся в канал БозсуВчера 23:42Одиннадцатиклассница из Кашкадарьи стала студенткой с 5 сертификатамиОдиннадцатиклассница из Кашкадарьи стала студенткой с 5 сертификатамиВчера 19:13Золотистая волна в небе: что произошло над теплицей в Буке? (видео)Золотистая волна в небе: что произошло над теплицей в Буке? (видео)Вчера 17:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск