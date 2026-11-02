В Ташкенте остановили девушку в костюме коровы-балерины, передвигавшуюся на самокате
В Ташкенте внимание правоохранительных органов привлекла девушка, одетая в костюм коровы-балерины по случаю празднования Хэллоуина.
По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 31 октября недалеко от станции метро «Минор» и бара Brasserie Minor. Девушку, передвигавшуюся на самокате, остановили сотрудники патрульно-постовой службы.
Согласно некоторым данным, девушку доставили в районный отдел внутренних дел, где с ней провели профилактическую беседу. Сообщается, что необычный наряд был надет ею в честь праздника Хэллоуин.
На данный момент официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.
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