В Ташкенте остановили девушку в костюме коровы-балерины, передвигавшуюся на самокате

В Ташкенте внимание правоохранительных органов привлекла девушка, одетая в костюм коровы-балерины по случаю празднования Хэллоуина.

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 31 октября недалеко от станции метро «Минор» и бара Brasserie Minor. Девушку, передвигавшуюся на самокате, остановили сотрудники патрульно-постовой службы.

Согласно некоторым данным, девушку доставили в районный отдел внутренних дел, где с ней провели профилактическую беседу. Сообщается, что необычный наряд был надет ею в честь праздника Хэллоуин.

На данный момент официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.