Чемпионский ход команды Артеты: «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» на выезде

В центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» одержал важную историческую победу. Подопечные Микеля Артеты в бескомпромиссном поединке обыграли принципиального соперника — «Ливерпуль» на его поле со счетом 1:0.

Примечательно, что «канониры» впервые за 14 лет сумели победить «красных» на стадионе «Энфилд» и стали единоличными лидерами в чемпионской гонке АПЛ.

Решающий удар Хаверца и напряженное противостояние

Встреча на «Энфилде» с самого начала прошла на высоких скоростях и в острой борьбе:

Победный гол (16-я минута): Уже на 16-й минуте матча Кай Хаверц воспользовался брешью в обороне хозяев и отправил мяч в сетку — 0:1;

Оборонительная стена и битва нервов: После пропущенного гола «Ливерпуль» попытался оказать серьезное давление, однако защита «Арсенала» во главе с Давидом Райей не позволила сопернику добиться успеха;

7 желтых карточек: О том, насколько бескомпромиссным был матч, свидетельствуют 7 предупреждений, показанных арбитром — Барколя, Мадуэке, Керкез, Льюис-Скелли, Мак Аллистер, Тимбер и Райя были наказаны за нарушение правил.

Положение в турнирной таблице: «Арсенал» вышел на 1-е место

Эта победа изменила расстановку сил в турнирной таблице:

«Арсенал»: Лондонский клуб, набравший 24 очка, стал лидером турнирной таблицы АПЛ;

«Ливерпуль»: Потеряв очки на глазах у своих болельщиков, «красные» с 15 очками остались вне четверки сильнейших — на 5-й строчке.

Протокол матча:

АПЛ. 9-й тур

«Ливерпуль» — «Арсенал» 0:1

Дата и место: 1 ноября, «Энфилд»

Гол: Кай Хаверц 16.

Предупреждения: Барколя 45+2, Мадуэке 55, Керкез 67, Льюис-Скелли 72, Мак Аллистер 80, Тимбер 80, Райя 90+3.

Составы: