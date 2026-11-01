Чемпионский ход команды Артеты: «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» на выезде

·49·Спорт
Чемпионский ход команды Артеты: «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» на выезде

В центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» одержал важную историческую победу. Подопечные Микеля Артеты в бескомпромиссном поединке обыграли принципиального соперника — «Ливерпуль» на его поле со счетом 1:0.

Примечательно, что «канониры» впервые за 14 лет сумели победить «красных» на стадионе «Энфилд» и стали единоличными лидерами в чемпионской гонке АПЛ.

Решающий удар Хаверца и напряженное противостояние

Встреча на «Энфилде» с самого начала прошла на высоких скоростях и в острой борьбе:

  • Победный гол (16-я минута): Уже на 16-й минуте матча Кай Хаверц воспользовался брешью в обороне хозяев и отправил мяч в сетку — 0:1;

  • Оборонительная стена и битва нервов: После пропущенного гола «Ливерпуль» попытался оказать серьезное давление, однако защита «Арсенала» во главе с Давидом Райей не позволила сопернику добиться успеха;

  • 7 желтых карточек: О том, насколько бескомпромиссным был матч, свидетельствуют 7 предупреждений, показанных арбитром — Барколя, Мадуэке, Керкез, Льюис-Скелли, Мак Аллистер, Тимбер и Райя были наказаны за нарушение правил.

Положение в турнирной таблице: «Арсенал» вышел на 1-е место

Эта победа изменила расстановку сил в турнирной таблице:

  • «Арсенал»: Лондонский клуб, набравший 24 очка, стал лидером турнирной таблицы АПЛ;

  • «Ливерпуль»: Потеряв очки на глазах у своих болельщиков, «красные» с 15 очками остались вне четверки сильнейших — на 5-й строчке.

Протокол матча:

  • АПЛ. 9-й тур

  • «Ливерпуль» — «Арсенал» 0:1

  • Дата и место: 1 ноября, «Энфилд»

  • Гол: Кай Хаверц 16.

  • Предупреждения: Барколя 45+2, Мадуэке 55, Керкез 67, Льюис-Скелли 72, Мак Аллистер 80, Тимбер 80, Райя 90+3.

Составы:

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Араухо (Муньос, 81), Джаке, ван Дейк, Керкез (Цимикас, 81), Мак Аллистер, Ниони (Собослаи, 58), Барколя, Виртц (Кумас, 81), Гакпо (Нгумоа, 67), Исак.

  • «Арсенал»: Райя, Тимбер, Конса, Габриэл, Калафьори, Райс, Гимараэс (Льюис-Скелли, 62), Мадуэке, Эдегор (Мерино, 88), Солис (Инкапье, 84), Хаверц (Гёкереш, 84).

Английская Премьер-лигаАрсеналЛиверпульКай Хаверц
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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