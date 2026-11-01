В Нидерландах мужчина обратился в суд, чтобы видеться с котом после развода

Житель столицы Нидерландов Амстердама не захотел расставаться со своим котом даже после развода. Он обратился в суд с просьбой установить график регулярных встреч с домашним питомцем, который остался у его бывшей супруги.

Мужчина просил предоставить ему возможность забирать кота к себе домой раз в две недели или на каждые выходные. Однако бывшая жена выступила против этого. Она подчеркнула, что кот уже довольно старый и страдает хроническими заболеваниями. По ее словам, изменение среды обитания и привычного режима ухода может создать угрозу для его здоровья.

28 апреля 2026 года суд Амстердама, рассмотрев требование мужчины, заявил, что законных оснований для установления порядка встреч с котом не существует. В связи с этим иск не был принят к рассмотрению.

Таким образом, мужчине не удалось добиться через суд права на встречи со своим котом.