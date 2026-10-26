Аргентинка назвала новорожденного сына в честь звезды БТС

В Аргентине женщина, являющаяся фанаткой группы БТС, назвала новорожденного сына «Юнги Карлос» в честь звезды К-поп Мин Юнги. Мин Юнги также известен поклонникам под сценическим псевдонимом Сюга, он выступает в качестве рэпера и продюсера в группе БТС.

После того как ребенок вместе с семьей посетил ярмарку, посвященную группе БТС в городе Буэнос-Айрес, его необычное имя привлекло внимание интернет-пользователей и средств массовой информации.

Документ с именем ребенка также вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Фанаты БТС воспринимают этот случай как своеобразное выражение любви и преданности творчеству группы.

Этот случай в очередной раз показал, что звезды К-поп могут оказывать влияние на жизнь поклонников и даже служить источником вдохновения при выборе имен для детей.