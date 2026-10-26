Аргентинка назвала новорожденного сына в честь звезды БТС

·66·Мир
Аргентинка назвала новорожденного сына в честь звезды БТС

В Аргентине женщина, являющаяся фанаткой группы БТС, назвала новорожденного сына «Юнги Карлос» в честь звезды К-поп Мин Юнги. Мин Юнги также известен поклонникам под сценическим псевдонимом Сюга, он выступает в качестве рэпера и продюсера в группе БТС.

После того как ребенок вместе с семьей посетил ярмарку, посвященную группе БТС в городе Буэнос-Айрес, его необычное имя привлекло внимание интернет-пользователей и средств массовой информации.

Документ с именем ребенка также вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Фанаты БТС воспринимают этот случай как своеобразное выражение любви и преданности творчеству группы.

Этот случай в очередной раз показал, что звезды К-поп могут оказывать влияние на жизнь поклонников и даже служить источником вдохновения при выборе имен для детей.

BTSМин ЮнгиСюгаK-pop
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хакер, нацелившийся на участника БТС Чонгук, приговорён к 20 годам тюрьмыХакер, нацелившийся на участника БТС Чонгук, приговорён к 20 годам тюрьмы22 августа 08:50Женщина, 133 раза нажавшая на звонок, оказалась в тюрьмеЖенщина, 133 раза нажавшая на звонок, оказалась в тюрьме24 июня 21:47На Тайване начали молиться за билеты на концерт БТСНа Тайване начали молиться за билеты на концерт БТС3 июня 03:29В США мужчина выжил после того, как его спрессовали вместе с мусоромВ США мужчина выжил после того, как его спрессовали вместе с мусоромСегодня 13:42Крупная железнодорожная авария в России: 20 вагонов сошли с рельсов, сгорели 7 цистернКрупная железнодорожная авария в России: 20 вагонов сошли с рельсов, сгорели 7 цистернСегодня 13:08Самая высокая женщина в мире из Турции вошла в Книгу рекордов Гиннесса восемь раз!Самая высокая женщина в мире из Турции вошла в Книгу рекордов Гиннесса восемь раз!Сегодня 13:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца