Ради «мужского вида» парни состригают ресницы

По всему миру среди молодых мужчин появился необычный тренд красоты. Некоторые парни стараются состригать или укорачивать ресницы, чтобы их внешность выглядела более «мужской».

Длинные ресницы издавна считаются одной из внешних особенностей, ценящихся среди женщин. В результате этого даже сформировалась отдельная индустрия, специализирующаяся на продаже и наращивании искусственных ресниц.

Однако длинные ресницы далеко не всегда одинаково одобряются среди мужчин. Некоторые представители так называемой группы «альфа» считают длинные ресницы женственной чертой и укорачивают их, чтобы сделать свою внешность более мужественной.

Начиная с прошлого года в TikTok и других социальных сетях стали появляться видеоролики, на которых молодые мужчины состригают ресницы в парикмахерских или салонах красоты. Хотя многие думали, что этот тренд скоро исчезнет, он, наоборот, начал широко распространяться в разных странах.

Некоторые связывают эту тенденцию с «луксмаксингом» (луксмаксксинг) — интернет-трендом, направленным на максимальное улучшение своей внешности. Но укорачивание ресниц может быть не только необычным, но и нести определенные риски для глаз.

Ресницы защищают глаза от пыли и различных мелких частиц, включая омертвевшие клетки кожи и пот. Они также в определенной степени защищают от ультрафиолетовых лучей. Поэтому слишком короткое состригание ресниц может оставить глаза более уязвимыми к внешним воздействиям.

Это повышает риск таких проблем, как инфекции, зуд и частые ощущения дискомфорта. Ресницы со временем отрастают снова, но этот процесс может занять несколько месяцев.

Сторонники тренда укорачивают ресницы не для того, чтобы сделать их гуще или длиннее, а потому, что считают их нетипичной для мужчин чертой. Желание подогнать свою внешность под определенный стандарт «мужественности» также влияет на распространение такой тенденции.

Кроме того, само использование острых и быстро движущихся металлических инструментов вблизи глаз может представлять серьезную опасность. Одно неверное движение в процессе укорачивания ресниц создает вероятность травмы глаза.

Интересно, что связывание укорачивания ресниц с мужественностью не имеет под собой научного обоснования. Длина ресниц в основном зависит от генетических особенностей, и длинные ресницы могут встречаться как у мужчин, так и у женщин.

Следовательно, восприятие длинных ресниц исключительно как женской особенности — это не научное правило, а укоренившийся в обществе культурный взгляд.

Специалисты подчеркивают, что основная задача ресниц — не внешний вид, а защита глаз. Поэтому в любом косметическом тренде важно учитывать не только внешность, но и риски для здоровья.