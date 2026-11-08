Почему закладывает нос, как только вы ложитесь спать? В чем причина?

·66·Для жизни
Почему закладывает нос, как только вы ложитесь спать? В чем причина?

Замечали ли вы, что днем дышите свободно, а ночью, как только кладете голову на подушку, нос закладывает? Это состояние встречается у многих, и у него есть несколько причин.

Во-первых, меняется положение тела. Когда мы стоим, сила тяжести помогает оттоку слизи из носа и околоносовых пазух. Когда мы ложимся, этот процесс замедляется. В то же время меняется кровообращение в области головы, и ткани, богатые кровеносными сосудами внутри носа, могут немного отекать. В результате прохождение воздуха затрудняется.

Во-вторых, существует естественный цикл носа. Интересно, что одна сторона носа может быть более открытой, чем другая. Это состояние меняется каждые несколько часов. А когда вы лежите на боку, ноздря, оказавшаяся снизу, вероятнее всего, будет заложена сильнее. Чаще всего это естественная особенность организма.

В-третьих, могут влиять аллергия и простуда. Пыль в спальне, пылевые клещи, шерсть домашних животных или сухой воздух могут раздражать слизистую оболочку носа. При простуде и аллергическом рините воспаление и увеличение количества слизи еще больше усиливают заложенность.

Почему закладывает нос, как только вы ложитесь спать? В чем причина?

Что можно сделать, чтобы облегчить заложенность носа?

  • Держать голову в немного приподнятом положении во время сна;

  • Увлажнять нос физиологическим солевым раствором или спреем;

  • Регулярно проводить уборку в спальне, менять постельное белье и наволочки;

  • Следить за тем, чтобы воздух в комнате не был слишком сухим.

Если заложенность носа повторяется часто, длится долго, наблюдается только с одной стороны или сопровождается сильным храпом и остановками дыхания во сне, необходимо обратиться к ЛОР-врачу. Причиной этого могут быть искривление носовой перегородки, полипы или хронический ринит.

Итак, заложенность носа в положении лежа не всегда является признаком болезни. Но если это состояние регулярно мешает спать и дышать, его не следует оставлять без внимания.

Почему закладывает нос, как только вы ложитесь спать? В чем причина?
ЗдоровьеСонЛорДыханиеАллергия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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