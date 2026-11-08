Перед матчем 12 ноября: стали известны подробности о Шомуродове и Хусанове

Перед официальным учебно-тренировочным сбором национальной сборной Узбекистана в рамках ноябрьских дней ФИФА произошли важные изменения.

Согласно информации, предоставленной тренерским штабом, ключевой игрок линии обороны сборной Абдукодир Хусанов не будет вызван на ноябрьский сбор. В то же время капитан и ведущий нападающий Эльдор Шомуродов также не сможет присоединиться к команде в первые дни сбора.

В чем причина отсутствия Хусанова и ситуация с Шомуродовым?

Главный штаб сборной дал официальный комментарий по состоянию основных игроков:

Абдукодир Хусанов на этапе полного восстановления: Медицинский и тренерский штабы национальной сборной, учитывая физическое состояние и процесс восстановления молодого защитника, приняли решение не вызывать его на этот сбор, чтобы не подвергать риску его здоровье;

Задержка Эльдора Шомуродова: Капитан сборной, включенный в официальную заявку, пропустит первые дни тренировок по семейным обстоятельствам и позже присоединится к общей группе.

Подробности предстоящего товарищеского матча против России

В рамках ноябрьской паузы национальная сборная Узбекистана проведет важный международный тест в Ташкенте:

Соперник: национальная сборная России;

Дата и время: 12 ноября в 20:00; Стадион:

Место проведения: в городе Ташкент, центральный стадион «Пахтакор».

Это противостояние станет важной площадкой для проверки новых тактических схем нашей сборной, а также оценки потенциала резервных сил в линиях защиты и нападения.