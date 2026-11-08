Гэтжи или Пимблетт? Результаты резонансного опроса о супербое Топурии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Илия Топурия опубликовал на своей странице в социальных сетях результаты масштабного опроса среди своих фанатов и подписчиков по поводу выбора следующего соперника.

Боец предложил своей аудитории выбрать одного из двух наиболее интересных претендентов: британскую звезду Пэдди Пимблетта и чемпиона в легком весе, американца Джастина Гэтжи. Голосование прошло в неожиданно напряженной и активной борьбе.

Результаты опроса: кого выбрали фанаты?

За 24 часа более 850 тысяч любителей единоборств приняли участие в голосовании и выразили свою позицию:

Джастин Гэтжи — победа: Большая часть фанатов захотела увидеть именно американского бойца. За его кандидатуру 474 113 человек (55%) отдали свои голоса;

Пэдди Пимблетт — 2-е место: За вариант с британским спортсменом 385 522 человека (45%) проголосовали;

Рекордная активность: Всего в голосовании 859 635 человек приняли непосредственное участие, подтвердив огромный интерес к поединку.

Открытый вызов Дэйне Уайту

Подводя итоги, Топурия оставил короткий и эффектный комментарий, отметив страницу президента UFC Дэйны Уайта:

«Более 850 тысяч человек менее чем за 24 часа...»

Этим обращением спортсмен показал руководству промоушена, какого именно противостояния требует аудитория. По мнению фанатов, схватка между Топурией и ударником Гэтжи может стать самым ярким блокбастером года.