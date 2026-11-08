Рухсора Отажонова действительно дочь Джахонгира Отажонова? (видео)

·57·Культура
Рухсора Отажонова действительно дочь Джахонгира Отажонова? (видео)

Певица Рухсора Отажонова стала гостьей проекта «Bo‘lovradi» и в ходе беседы сделала неожиданное заявление. Журналисты, заинтересовавшись тем, что её фамилия Отажонова, задали вопрос: «Кем вы приходитесь династии Отажоновых?»

Артистка ответила на этот вопрос так: «Скажу честно, я дочь Джахонгира Отажонова».

В ходе беседы ей задали еще один интересный вопрос. Журналисты спросили её о том, что один из известных артистов Узбекистана предлагал ей «вложиться в неё» (продвижение), но она ответила отказом. Певица подтвердила, что этим артистом был Озодбек Назарбеков.

Эти слова Рухсоры Отажоновой вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи выразили сомнение в том, что она является дочерью Джахонгира Отажонова, другие предположили, что это могла быть шутка. Ещё одна группа пользователей в комментариях похвалила вокальные данные певицы и дала положительную оценку её творчеству.

Рухсора ОтажоноваДжахонгир ОтажоновОзодбек НазарбековBo‘lovradi
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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