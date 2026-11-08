Зачем нужны миндалины? Важные функции маленького органа в горле

·57·Здоровье
Зачем нужны миндалины? Важные функции маленького органа в горле

При боли в горле многие вспоминают о миндалинах. Некоторые считают, что их нужно удалять из-за частого воспаления. На самом деле эти небольшие органы, расположенные по обе стороны горла, играют важную роль в защите организма от инфекций.

Какую функцию выполняют миндалины?

Миндалины являются частью иммунной системы. Они помогают распознавать вирусы, бактерии и другие чужеродные частицы, проникающие в организм через рот и нос.

Их основные функции заключаются в следующем:

  • Распознавание инфекций. Поскольку миндалины расположены на входе в дыхательные пути и пищеварительную систему, они первыми сталкиваются с микробами, попадающими в организм.

  • Активация иммунитета. Они активируют иммунные клетки и участвуют в формировании ответной реакции организма на патогенные микроорганизмы.

  • Выработка антител. В-лимфоциты в миндалинах участвуют в выработке антител, включая иммуноглобулин А (ИгА), который важен для защиты слизистых оболочек.

  • Формирование иммунной памяти. Некоторые иммунные клетки помогают «запоминать» ранее встреченные микробы. Это способствует более быстрому ответу организма при повторных контактах.

    Зачем нужны миндалины? Важные функции маленького органа в горле

Почему у детей миндалины больше?

В детском возрасте иммунная система активно развивается. Поэтому миндалины, особенно в возрасте от 4 до 12 лет, работают интенсивно и могут выглядеть увеличенными. После полового созревания они постепенно уменьшаются, что не всегда является признаком болезни.

Вредно ли удалять миндалины?

Хотя миндалины участвуют в иммунной защите, при необходимости их удаления организм не остается беззащитным, так как в иммунной системе существуют другие лимфоидные ткани и механизмы защиты.

Однако решение об удалении миндалин нельзя принимать самостоятельно только из-за частых болей в горле. Необходимость такой операции оценивается ЛОР-врачом при таких состояниях, как рецидивирующий тяжелый тонзиллит, нарушения дыхания или апноэ во сне.

Подводя итог, миндалины — это не просто две небольшие ткани в горле. Они являются одним из первичных защитных барьеров организма против инфекций, поступающих из внешней среды.

МиндалиныИммунитетТонзиллитЛОРЗдоровье
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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