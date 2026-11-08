Кто три любимых ученика Тулкина Киличева? Их уникальные качества

·104·Спорт
Кто три любимых ученика Тулкина Киличева? Их уникальные качества

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев назвал трех боксеров, наиболее близких ему по духу. Первое место в его списке занял капитан сборной Абдумалик Халоков. Однако мнения тренера о двух других учениках также заслуживают внимания: один был особо отмечен за свою непоколебимую дисциплину, а другой — за неизменно позитивный настрой.

В последние годы узбекский бокс добился огромных результатов на международной арене и признан одной из сильнейших школ мира. За этими успехами стоят не только талантливые спортсмены, но и труд тренеров, готовящих их к крупным соревнованиям.

В недавнем интервью главный тренер сборной Тулкин Киличев назвал трех боксеров, которые наиболее близки ему среди всех учеников. Интересно, что он сделал свой выбор, основываясь не только на спортивных результатах, но и на характере спортсменов, их отношениях с тренером и роли в команде.

На первом месте — олимпийский чемпион и капитан команды

Когда Тулкина Киличева спросили, кто из боксеров нового поколения ему ближе всего, он без колебаний назвал имя Абдумалика Халокова.

По словам главного тренера, Халоков как капитан сборной играет важную роль не только на ринге, но и внутри команды. Киличев отметил, что постоянно советуется с ним.

Из представителей предыдущего поколения тренер вспомнил, что также часто обсуждал многие вопросы с Хасанбоем Дусматовым и Баходиром Джалоловым. Это само по себе показывает, насколько большое значение придается мнению и лидерским качествам опытных спортсменов в сборной.

Это само по себе показывает, насколько большое значение придается мнению и лидерским качествам опытных спортсменов в сборной.

Тренер безгранично доверяет боксеру, занимающему второе место

В личном рейтинге Киличева второе место занял Эркинбоев.

Главный тренер выделил дисциплинированность этого спортсмена и его беспрекословное выполнение поставленных задач как самые важные качества.

«Ему вообще все равно: если скажешь “сделай так”, он пойдет по этому пути, не оглядываясь. Он думает: “Если тренер сказал, значит, надо сделать”. У него нет страха, он борется до конца. Самое главное — он верит, он полностью доверяет тренеру», — сказал Киличев.

Таким образом, для тренера главное преимущество этого боксера — не только физическая подготовка или техническое мастерство. Его умение принимать указания, следовать плану и бороться на ринге до конца также высоко ценится.

На третьем месте — всегда улыбающийся Хабибуллаев

Хабибуллаев также вошел в топ-3 списка Тулкина Киличева.

Главный тренер охарактеризовал его как дисциплинированного спортсмена, который всегда создает хорошее настроение в команде.

«Хабибуллаев тоже дисциплинированный парень. Всегда улыбается, у него хорошее настроение. Конечно, иногда он немного медлительный, но все равно хороший парень», — пошутил тренер.

Таким образом, в выборе Киличева проявились три разных качества: капитан, способный вести команду за собой, боец, беспрекословно выполняющий указания тренера, и спортсмен, создающий позитивную атмосферу в коллективе.

Каких исторических результатов добился узбекский бокс под руководством Тулкина Киличева?

Мнения Тулкина Киличева о своих учениках выглядят еще более интересными на фоне успехов его тренерской карьеры.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже узбекские боксеры показали исторический результат, завоевав пять золотых медалей. Этот успех вывел нашу страну на первое место в общекомандном медальном зачете по боксу.

На чемпионате мира 2023 года в Ташкенте узбекские боксеры также стали одними из лидеров соревнований, завоевав пять золотых медалей. Кроме того, на Азиатских играх 2022 года в Ханчжоу сборная завоевала три золотые медали.

Команда также добилась призовых результатов на чемпионатах мира, проводимых организациями Ворлд Боксинг и ИБА. Успехи Киличева на континентальном уровне заложили основу для его признания одним из лучших тренеров Азии.

Какой характер стоит за чемпионами?

Для победы в боксе недостаточно только сильного удара, скорости и выносливости. Психологическая подготовка спортсмена, его дисциплина, доверие к тренеру и умение ставить интересы команды выше личных целей также имеют важное значение.

Мнения Тулкина Киличева о трех учениках указывают именно на эти аспекты. По его мнению, сильный боксер должен не только побеждать соперника на ринге, но и быть дисциплинированным, надежным и целеустремленным человеком в процессе тренировок.

Возможно, в этом и заключается один из секретов успеха узбекского бокса на международной арене: за победами на ринге стоят огромный труд, взаимное доверие и прочные отношения между тренером и спортсменом.

Тулкин КиличевАбдумалик ХалоковХасанбой ДусматовБаходир ЖалоловУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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