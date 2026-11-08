Тяжелая утрата для бразильского футбола: известный игрок стал жертвой стрельбы в баре «Б10»

·109·Спорт
Тяжелая утрата для бразильского футбола: известный игрок стал жертвой стрельбы в баре «Б10»

Бразильский футбол понес тяжелую утрату. Среди болельщиков Бисмарк и «Б10» известный под этими прозвищами 36-летний опытный футболист Бисмарк Винисиус Фрейре до Насименто трагически погиб в результате вооруженного конфликта в одном из баров.

Несмотря на то, что пострадавший был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии, спасти его жизнь, несмотря на усилия врачей, не удалось.

Что произошло в баре в городе Натал?

Местные СМИ и гражданская полиция штата Риу-Гранди-ду-Норти обнародовали подробности трагедии в своих первых заявлениях:

  • Причина конфликта: В ночь с четверга на пятницу футболист отдыхал в кругу друзей в одном из баров Натала. Там между Бисмарком и неизвестным лицом возникла внезапная словесная перепалка;

  • Применение оружия и жертвы: Конфликт быстро обострился и перерос в стрельбу. В результате футболист получил тяжелые ранения, еще один гражданин также пострадал (он жив и находится в больнице);

  • Уголовное дело и расследование: В настоящее время правоохранительные органы проводят масштабное расследование с целью установления факторов, приведших к применению оружия, и лиц, причастных к преступлению.

Оставшиеся трое детей и разрушенные планы

Бисмарк еще не планировал завершать карьеру и жил большими целями:

  • Семейная трагедия: У 36-летнего спортсмена осталось трое детей;

  • Новая трансферная цель на 2027 год: Футболист планировал развивать свою профессиональную карьеру и стремился присоединиться к клубу «Олимпия» в 2027 году, однако внезапная трагедия разрушила все планы.

БразилияФутболБисмаркПроисшествиеСпорт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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