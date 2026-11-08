Выявлен новый штамм коронавируса: его трудно отличить от гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила информацию о симптомах нового штамма коронавируса, получившего название ПДж.2.1. Специалисты отмечают, что признаки, вызываемые этим вариантом, могут быть очень похожи на симптомы обычной простуды или гриппа. Поэтому отличить его от других респираторных инфекций непросто.

По данным ВОЗ, новый штамм проявляется симптомами, характерными для многих респираторных инфекций. Такое сходство затрудняет диагностику заболевания исключительно на основе внешних признаков. То есть, основываясь только на наблюдаемых симптомах, невозможно с уверенностью определить, какой именно вирус поразил человека.

Поэтому для выявления конкретного вируса и постановки точного диагноза необходимо проведение лабораторных исследований. Этот метод имеет решающее значение для определения типа инфекции.

В настоящее время профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что штамм коронавируса ПДж.2.1 не представляет такой высокой опасности, как предыдущие варианты.

По мнению эксперта, в текущей ситуации нет достаточных оснований для введения карантинных мер с целью предотвращения проникновения этого штамма в регионы. Следовательно, необходимости в применении ограничительных мер из-за нового варианта пока нет.