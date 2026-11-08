«Неправильно говорить, что он бегает»: Порье поставил точку в спорах вокруг Ислама Махачева

Бывший претендент на пояс UFC, опытный американский боец Дастин Порье выразил свое отношение к критике в адрес чемпиона в легком весе Ислама Махачева.

Решение Махачева не выходить в октагон до января 2027 года активно обсуждалось в социальных сетях, и некоторые фанаты начали расценивать это как «бегство от боев». В интервью, опубликованном на странице «UFC он Парамунт+» в социальной сети «Кс», Порье прямо заявил, что подобные обвинения абсолютно беспочвенны.

«Он зачистил весь дивизион»: твердая позиция Порье

Американский боец высоко оценил профессиональный уровень Махачева и его пройденный путь:

Опровержение слухов о страхе: «Я вижу, как люди в сетях пишут: “Он испугался, он бегает”. Нет, я не думаю, что он кого-то боится. Он способен встретиться с любым соперником и ни капли этого не опасается»;

Абсолютное доминирование в дивизионе: Порье напомнил, что российский боец победил почти всех серьезных соперников в своей весовой категории и полностью покорил дивизион;

Выбор будущего: «Если он действительно захочет, он может еще долгие годы драться на высоком уровне. Но это решение зависит только от его личного желания и внутренней мотивации».

Последний успех Махачева

Ислам Махачев провел свою последнюю защиту чемпионского титула в августе этого года: