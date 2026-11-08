Названы семь стран, в которых проживает более половины населения мира

Сегодня численность населения мира распределена по странам неравномерно. В то время как в одних государствах население растет быстрыми темпами, в других, напротив, наблюдается тенденция к сокращению. В новом отчете, подготовленном на основе данных Организации Объединенных Наций (ООН), были названы семь стран, в которых сосредоточена большая часть населения нашей планеты. Примечательно, что почти каждый второй житель Земли проживает именно в этих государствах.

Согласно расчетам, опубликованным ДатаРепортал на основе данных ООН, более 4 миллиардов человек проживают на территории всего семи стран. Этот показатель наглядно демонстрирует, какое огромное место занимают данные государства в мировой демографической картине.

Первое место в рейтинге по численности населения занимает Индия. В стране проживает около 1,48 миллиарда человек. На второй строчке расположился Китай с населением 1,41 миллиарда человек. Таким образом, на долю этих двух самых густонаселенных азиатских стран приходится около 35 процентов населения мира.

На третьем месте рейтинга с населением 349 миллионов человек значатся Соединенные Штаты Америки. Следующие позиции заняли Индонезия и Пакистан, где проживают 288 миллионов и 260 миллионов человек соответственно.

Нигерия, считающаяся самой густонаселенной страной Африканского континента, заняла шестое место с населением 243 миллиона человек. Замыкает список семи стран Бразилия с 213 миллионами жителей.

Таким образом, в Индии, Китае, США, Индонезии, Пакистане, Нигерии и Бразилии в общей сложности проживает около 51,2 процента населения Земли. Иными словами, более половины населения мира сосредоточено на территории всего семи стран.

Согласно отчету ДатаРепортал Дигитал 2026 Глобал Овервиев Репорт, сформированному на основе расчетов ООН, в октябре 2025 года численность населения мира достигла примерно 8,25 миллиарда человек. В отчете также особо отмечается, что Индия обогнала Китай по численности населения и стала самой густонаселенной страной мира.

Однако демографические процессы в этих семи странах протекают неодинаково. В частности, если в Индии, Пакистане и Нигерии население продолжает расти, то в Китае наблюдается обратная ситуация — сокращение численности населения.

По данным ДатаРепортал, за год, предшествовавший октябрю 2025 года, население Китая сократилось примерно на 3,25 миллиона человек. В Индии же за этот период численность населения увеличилась почти на 12,9 миллиона человек. Это показывает, что демографический разрыв между двумя крупнейшими по численности населения странами становится все более очевидным.

В целом приведенные цифры подтверждают, что население мира распределено по странам неравномерно, а также то, что демографические изменения в разных регионах существенно различаются. В то время как в одних государствах наблюдается быстрый рост населения, в других продолжается процесс его сокращения. Эта ситуация может привести к значительным изменениям в географическом распределении и демографической картине мира в ближайшие годы.