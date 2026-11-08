Названы семь стран, в которых проживает более половины населения мира

·63·Мир
Названы семь стран, в которых проживает более половины населения мира
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Согласно данным ООН, более 4 миллиардов человек или 51,2% населения мира проживают в семи странах: Индии, Китае, США, Индонезии, Пакистане, Нигерии и Бразилии.
  • Индия занимает первое место с населением 1,48 миллиарда человек.
  • Она опережает Китай, население которого составляет 1,41 миллиарда человек.

Сегодня численность населения мира распределена по странам неравномерно. В то время как в одних государствах население растет быстрыми темпами, в других, напротив, наблюдается тенденция к сокращению. В новом отчете, подготовленном на основе данных Организации Объединенных Наций (ООН), были названы семь стран, в которых сосредоточена большая часть населения нашей планеты. Примечательно, что почти каждый второй житель Земли проживает именно в этих государствах.

Согласно расчетам, опубликованным ДатаРепортал на основе данных ООН, более 4 миллиардов человек проживают на территории всего семи стран. Этот показатель наглядно демонстрирует, какое огромное место занимают данные государства в мировой демографической картине.

Первое место в рейтинге по численности населения занимает Индия. В стране проживает около 1,48 миллиарда человек. На второй строчке расположился Китай с населением 1,41 миллиарда человек. Таким образом, на долю этих двух самых густонаселенных азиатских стран приходится около 35 процентов населения мира.

На третьем месте рейтинга с населением 349 миллионов человек значатся Соединенные Штаты Америки. Следующие позиции заняли Индонезия и Пакистан, где проживают 288 миллионов и 260 миллионов человек соответственно.

Нигерия, считающаяся самой густонаселенной страной Африканского континента, заняла шестое место с населением 243 миллиона человек. Замыкает список семи стран Бразилия с 213 миллионами жителей.

Таким образом, в Индии, Китае, США, Индонезии, Пакистане, Нигерии и Бразилии в общей сложности проживает около 51,2 процента населения Земли. Иными словами, более половины населения мира сосредоточено на территории всего семи стран.

Названы семь стран, в которых проживает более половины населения мира

Согласно отчету ДатаРепортал Дигитал 2026 Глобал Овервиев Репорт, сформированному на основе расчетов ООН, в октябре 2025 года численность населения мира достигла примерно 8,25 миллиарда человек. В отчете также особо отмечается, что Индия обогнала Китай по численности населения и стала самой густонаселенной страной мира.

Однако демографические процессы в этих семи странах протекают неодинаково. В частности, если в Индии, Пакистане и Нигерии население продолжает расти, то в Китае наблюдается обратная ситуация — сокращение численности населения.

По данным ДатаРепортал, за год, предшествовавший октябрю 2025 года, население Китая сократилось примерно на 3,25 миллиона человек. В Индии же за этот период численность населения увеличилась почти на 12,9 миллиона человек. Это показывает, что демографический разрыв между двумя крупнейшими по численности населения странами становится все более очевидным.

В целом приведенные цифры подтверждают, что население мира распределено по странам неравномерно, а также то, что демографические изменения в разных регионах существенно различаются. В то время как в одних государствах наблюдается быстрый рост населения, в других продолжается процесс его сокращения. Эта ситуация может привести к значительным изменениям в географическом распределении и демографической картине мира в ближайшие годы.

ООНDataReportalДемографияНаселение мира
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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