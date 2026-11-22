Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после тяжелой победы над «Вильярреалом» (3:2) высказался о камбэке своей команды, игре во втором тайме и ситуациях, связанных с судейством. Несмотря на то, что немецкий специалист доволен результатом, он не скрыл своего недовольства инцидентами, произошедшими у скамейки запасных. В 13-м туре чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 3:2, несмотря на то, что уступала в два мяча. Ханси Флик, принявший участие в послематчевой пресс-конференции, особо отметил волевую победу своей команды. Однако единственным вопросом, который привлек внимание тренера, был не только результат игры. «Мы заслужили победу»: Флик оценил камбэк Флик положительно оценил то, что команда не сдалась даже после того, как соперник вышел вперед. По его мнению, у «Барселоны» были возможности забить еще в первом тайме, но во второй половине встречи команда улучшила свои коллективные действия и переломила ход игры в свою пользу.

«Я очень доволен победой. Особенно радует, что мы выиграли после того, как соперник повел в счете. Первый гол мы пропустили из-за собственной ошибки. У нас были шансы забить еще в первом тайме. Во втором тайме мы сыграли намного лучше и наладили наши командные действия. Думаю, мы заслужили эту победу», — сказал Флик. Напомним, что «Вильярреал» открыл счет в первом тайме, а во второй половине встречи увеличил преимущество до двух мячей. Однако «Барселона» за короткое время забила три гола и вырвала победу в матче. Флик недоволен ситуацией с судьями На пресс-конференции тренер также затронул вопросы, касающиеся судейства. Флик заявил, что не понял ситуацию у скамейки запасных «Барселоны» и удаление Фермина. «Я не понял, по какой причине Фермин был удален с поля. Я спросил об этом у судей, и именно поэтому получил желтую карточку. Одно знаю точно: четвертый арбитр на протяжении всей игры смотрел в сторону нашей скамейки запасных. Я стараюсь помогать судьям на поле. Не знаю, что произошло и что ему сказали. Мне нужно получить больше информации об этом», — приводит слова тренера издание Marca.