В Перу в трех чемоданах обнаружили более 3000 тарантулов
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В аэропорту Перу внимание инспекторов привлекли три чемодана, которые планировалось вывезти в Германию. При досмотре багажа выяснилось, что внутри спрятано более 3000 тарантулов.
Сообщается, что редкие пауки были спрятаны в чемоданах среди грязных носков. Таким способом их пытались пронести через контроль в аэропорту.
По данному факту задержаны три человека. На данный момент дополнительная информация о том, куда и с какой целью перевозились тарантулы, не предоставляется.
Этот инцидент еще раз показал, насколько важен контроль за незаконной торговлей животными в аэропортах.
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