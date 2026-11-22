В аэропорту Перу внимание инспекторов привлекли три чемодана, которые планировалось вывезти в Германию. При досмотре багажа выяснилось, что внутри спрятано более 3000 тарантулов.

Сообщается, что редкие пауки были спрятаны в чемоданах среди грязных носков. Таким способом их пытались пронести через контроль в аэропорту.

По данному факту задержаны три человека. На данный момент дополнительная информация о том, куда и с какой целью перевозились тарантулы, не предоставляется.

Этот инцидент еще раз показал, насколько важен контроль за незаконной торговлей животными в аэропортах.