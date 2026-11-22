Игорь Сергеев оформил хет-трик за «Персеполис», клуб одержал победу со счетом 7:0
Нападающий национальной сборной Узбекистана Игорь Сергеев оформил хет-трик в товарищеском матче в составе иранского клуба «Персеполис».
В этой встрече «Персеполис» разгромил команду «Киа» со счетом 7:0. Помимо трех точных ударов Сергеева, свой вклад в крупный итоговый результат внесли Мохаммадреза Миршафиян, Амирхоссейн Махмуди, Мохаммадхоссейн Садеги и Ясин Салмани, также поразившие ворота соперника.
Тренировки и информация о клубе
Футболисты, вышедшие в основном составе в матче 13-го тура чемпионата Ирана против «Пейкана», завершившемся победой со счетом 3:0, провели восстановительные тренировки перед этой товарищеской игрой.
Показатель / Информация
Детали
Встреча и результат
«Персеполис» — «Киа» 7:0 (товарищеский матч)
Автор хет-трика
Игорь Сергеев (нападающий национальной сборной Узбекистана)
Другие авторы голов
Мохаммадреза Миршафиян, Амирхоссейн Махмуди, Мохаммадхоссейн Садеги, Ясин Салмани
Последняя игра в чемпионате
13-й тур чемпионата Ирана: победа над «Пейканом» со счетом 3:0
Владелец клуба «Киа»
Мехди Махдавикия (бывший футболист сборной Ирана и «Гамбурга»)
Для справки: клуб «Киа» принадлежит бывшему футболисту национальной сборной Ирана и немецкого клуба «Гамбург» Мехди Махдавикии.
Как вы считаете, поможет ли хет-трик в товарищеском матче Игорю Сергееву набрать более высокую спортивную форму в следующих играх чемпионата и кубка Ирана? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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