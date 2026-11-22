Нападающий национальной сборной Узбекистана Игорь Сергеев оформил хет-трик в товарищеском матче в составе иранского клуба «Персеполис».

В этой встрече «Персеполис» разгромил команду «Киа» со счетом 7:0. Помимо трех точных ударов Сергеева, свой вклад в крупный итоговый результат внесли Мохаммадреза Миршафиян, Амирхоссейн Махмуди, Мохаммадхоссейн Садеги и Ясин Салмани, также поразившие ворота соперника.

Тренировки и информация о клубе

Футболисты, вышедшие в основном составе в матче 13-го тура чемпионата Ирана против «Пейкана», завершившемся победой со счетом 3:0, провели восстановительные тренировки перед этой товарищеской игрой.

Показатель / Информация Детали Встреча и результат «Персеполис» — «Киа» 7:0 (товарищеский матч) Автор хет-трика Игорь Сергеев (нападающий национальной сборной Узбекистана) Другие авторы голов Мохаммадреза Миршафиян, Амирхоссейн Махмуди, Мохаммадхоссейн Садеги, Ясин Салмани Последняя игра в чемпионате 13-й тур чемпионата Ирана: победа над «Пейканом» со счетом 3:0 Владелец клуба «Киа» Мехди Махдавикия (бывший футболист сборной Ирана и «Гамбурга»)

Для справки: клуб «Киа» принадлежит бывшему футболисту национальной сборной Ирана и немецкого клуба «Гамбург» Мехди Махдавикии.

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