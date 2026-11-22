Лесная камера на эстонском острове Сааремаа запечатлела необычного оленя, напоминающего легендарного единорога. Нарост, похожий на один рог посреди лба животного, вызвал большой интерес в социальных сетях.

Интересно, что камера была установлена не для наблюдения за оленями, а для контроля за европейской норкой (хищное млекопитающее семейства куньих), находящейся под угрозой исчезновения. Ее установила организация Лутреола Фундатион, занимающаяся охраной природы.

Организация опубликовала видео с необычным животным в социальных сетях, в шутку назвав его «на острове Сааремаа найден единорог».