В Эстонии на камеру попал олень с одним рогом на лбу (видео)
Лесная камера на эстонском острове Сааремаа запечатлела необычного оленя, напоминающего легендарного единорога. Нарост, похожий на один рог посреди лба животного, вызвал большой интерес в социальных сетях.
Интересно, что камера была установлена не для наблюдения за оленями, а для контроля за европейской норкой (хищное млекопитающее семейства куньих), находящейся под угрозой исчезновения. Ее установила организация Лутреола Фундатион, занимающаяся охраной природы.
Организация опубликовала видео с необычным животным в социальных сетях, в шутку назвав его «на острове Сааремаа найден единорог».
Как сообщает эстонское издание ЭРР, животное на кадрах является косулей — мелким видом оленевых. Однако по самому видео невозможно определить, является ли нарост на лбу настоящим рогом или каким-то другим образованием.
Специалисты предположили, что это может быть дополнительный рог или даже лишнее ухо. На данный момент точного заключения о его происхождении нет.
Также та же лесная камера запечатлела еще одно редкое животное — черного аиста. Эта птица встречается гораздо реже белого аиста и в основном гнездится в труднодоступных для людей лесных районах.
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