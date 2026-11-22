Холанд обратился к болельщикам после серии матчей «Сити» без побед
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- «Манчестер Сити» сыграл вничью 1:1 с «Фулхэмом» в 11-м туре Английской Премьер-лиги, продлив безвыигрышную серию до четырех матчей подряд.
- Нападающий команды Эрлинг Холанд обратился к болельщикам в социальных сетях, выразив недовольство уровнем игры.
- Он подчеркнул необходимость сосредоточиться на предстоящей важной неделе.
«Манчестер Сити» продолжает свою неудачную серию в Английской Премьер-лиге. После ничьей 1:1 с «Фулхэмом» нападающий команды Эрлинг Холанд обратился к болельщикам в социальных сетях, подчеркнув, что впереди у клуба важная неделя.
«Манчестер Сити» не смог одержать победу и в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма». Эта ничья довела безвыигрышную серию манчестерского клуба в Премьер-лиге до четырех матчей подряд.
Перед встречей с «Фулхэмом» «горожане» потерпели три поражения подряд в чемпионате. Поэтому потеря очков в очередном матче стала для команды еще одним серьезным ударом.
Что сказал Холанд болельщикам?
После матча с «Фулхэмом» Эрлинг Холанд на своей странице в социальной сети Кс не стал скрывать, что недоволен результатом команды. Норвежский нападающий поблагодарил болельщиков за поддержку и переключил внимание на предстоящие важные игры.
«Вчера мы сыграли недостаточно хорошо. Теперь пришло время сосредоточиться на важной неделе. Спасибо, что продолжаете нас поддерживать», — написал Холанд.
Обращение Холанда означает, что команда пытается выйти из сложившейся ситуации и готовится к следующим встречам. На фоне потери очков в чемпионате для «Манчестер Сити» предстоящие матчи приобретают особое значение.
«Манчестер Сити» ждет важный матч против «Арсенала»
После 11-го тура Премьер-лиги «Манчестер Сити» с 22 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. Чтобы укрепить свои позиции среди лидеров, команде необходимо вернуться на путь побед в следующих матчах.
В 12-м туре, 29 ноября, «горожане» выйдут на поле против «Арсенала». Это противостояние может стать решающим с точки зрения борьбы за чемпионство.
Теперь главная задача для Холанда и его товарищей по команде — прервать безвыигрышную серию, восстановить доверие болельщиков и добиться положительного результата в предстоящем важном матче.
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