«Манчестер Сити» продолжает свою неудачную серию в Английской Премьер-лиге. После ничьей 1:1 с «Фулхэмом» нападающий команды Эрлинг Холанд обратился к болельщикам в социальных сетях, подчеркнув, что впереди у клуба важная неделя.

«Манчестер Сити» не смог одержать победу и в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма». Эта ничья довела безвыигрышную серию манчестерского клуба в Премьер-лиге до четырех матчей подряд.

Перед встречей с «Фулхэмом» «горожане» потерпели три поражения подряд в чемпионате. Поэтому потеря очков в очередном матче стала для команды еще одним серьезным ударом.

Что сказал Холанд болельщикам?

После матча с «Фулхэмом» Эрлинг Холанд на своей странице в социальной сети Кс не стал скрывать, что недоволен результатом команды. Норвежский нападающий поблагодарил болельщиков за поддержку и переключил внимание на предстоящие важные игры.