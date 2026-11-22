В Японии прошли соревнования по самому быстрому засыпанию, победитель стал миллионером
В столице Японии Токио состоялись редкие для мира соревнования — состязание на то, кто быстрее и качественнее уснет. Участникам, боровшимся за победу, пришлось не просто поспать, а продемонстрировать настоящее мастерство.
Мероприятие под названием «Матт Раке», прошедшее 5 октября 2026 года, было организовано компанией-производителем матрасов Коала Слип Джапан. В конкурсе приняли участие десятки человек, которым было предоставлено до 90 минут на сон.
Особенность состязания заключалась в том, что на головы участников были установлены специальные устройства для отслеживания процесса сна. С их помощью оценивались скорость засыпания и качество сна человека. Некоторые участники во время отдыха держали при себе мягкие игрушки.
Главный приз соревнований составил более 2,22 миллиона иен, что эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США. Победа досталась участнику, показавшему лучшие результаты по скорости засыпания и качеству отдыха.
Победительницей соревнований была признана женщина, выступавшая под псевдонимом Суимии. Она рассказала, что планирует потратить призовые деньги на расходы по аренде жилья для самостоятельной жизни, а на оставшуюся сумму купить кровать своей мечты.
Организаторы отметили, что основной целью мероприятия было не только проведение необычного конкурса, но и привлечение внимания общества к важности здорового сна и полноценного отдыха.
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