В столице Японии Токио состоялись редкие для мира соревнования — состязание на то, кто быстрее и качественнее уснет. Участникам, боровшимся за победу, пришлось не просто поспать, а продемонстрировать настоящее мастерство.

Мероприятие под названием «Матт Раке», прошедшее 5 октября 2026 года, было организовано компанией-производителем матрасов Коала Слип Джапан. В конкурсе приняли участие десятки человек, которым было предоставлено до 90 минут на сон.

Особенность состязания заключалась в том, что на головы участников были установлены специальные устройства для отслеживания процесса сна. С их помощью оценивались скорость засыпания и качество сна человека. Некоторые участники во время отдыха держали при себе мягкие игрушки.