Нахождение среди людей, которые постоянно жалуются на жизнь и не устают рассказывать о своих долгах и неудачных отношениях, может негативно сказаться на психическом состоянии человека. Однако есть большая разница между сочувствием к другим и принятием всех их тревог на себя.

Есть ли в вашем окружении такой человек: каждый раз при встрече он жалуется на жизнь, перечисляет свои долги, говорит о проблемах в отношениях и считает себя неудачником. А вы слушаете его, утешаете, пытаетесь вдохновить. После разговора он кажется облегченным, но у вас остаются какая-то усталость, беспокойство и испорченное настроение.

Это состояние может быть не просто случайностью. В психологии много говорят о принятии эмоционального состояния других людей, сочувствии и влиянии длительного негативного общения на психику человека.

Самое главное — желание помочь кому-то не должно превращаться в ваше собственное душевное истощение.

Настроение других может передаваться и вам

Человеческий мозг неравнодушен к чувствам и поведению окружающих людей. Одно из понятий, часто упоминаемых в этом процессе, — зеркальные нейроны.

Они участвуют в наблюдении за действиями другого человека и в некоторых случаях формируют нейронную активность, связанную с его действиями. Однако мнение о том, что эмоциональное состояние человека управляется только зеркальными нейронами, научно не доказано полностью.

Тем не менее, существует явление, называемое эмоциональным заражением. Например, длительное общение с человеком, который постоянно находится в тревоге или в плохом настроении, может стать причиной появления беспокойства и у вас.

Если вы в каждой беседе выслушиваете чужие проблемы и принимаете чужую боль как свою, со временем это может привести к эмоциональному выгоранию.

Постоянный стресс влияет на мышление и принятие решений

Во время стресса в организме усиливается выработка таких гормонов, как кортизол. Это часть системы организма по реагированию на давление и опасность.

Кратковременный стресс иногда может побудить человека к действию. Но длительный стресс может негативно повлиять на сон, концентрацию внимания, память и процессы принятия решений.

Поэтому у людей, которые постоянно заняты чужими проблемами и забывают о собственных потребностях, высока вероятность возникновения душевного истощения.

Однако утверждение о том, что прослушивание жалоб другого человека обязательно повышает кортизол и резко снижает тестостерон и дофамин, неверно. Эти процессы довольно сложны и у каждого человека протекают по-разному.

Почему некоторые люди хотят не решать свои проблемы, а только говорить о них?

Некоторые люди, попав в трудную ситуацию, больше нуждаются в слушателе, чем в совете или практической помощи.

Для них возможность выговориться, выразить свои чувства и почувствовать, что кто-то их понимает, сама по себе приносит облегчение.

Это не всегда означает злой умысел или использование других. Но если человек регулярно обращается к вам, только жалуется, постоянно ждет от вас эмоциональной поддержки и не пытается решать свои проблемы, отношения могут стать односторонними.

В такой ситуации задайте себе вопрос: я помогаю этому человеку или взваливаю все его тревоги на свои плечи?

Один важный вопрос для сохранения душевных сил

Когда собеседник снова начинает жаловаться, не обязательно грубо прерывать его. Напротив, можно мягко перевести разговор в конструктивное русло.

Например, спросите его:

«Чем я могу тебе помочь? Мне сейчас оказать какую-то практическую помощь или ты просто хочешь, чтобы я тебя выслушал?»

Этот вопрос поможет понять, в чем на самом деле нуждается ваш собеседник.

Если он хочет только поговорить, вы можете сами определить, сколько времени готовы слушать. Если просит практической помощи — помогайте в меру своих возможностей. Но вы не обязаны отдавать время, деньги или душевные силы, которых у вас нет.

Сказать «нет» — это не эгоизм

Многие боятся обидеть других и им трудно устанавливать свои границы. В результате они откладывают свои дела, отказываются от отдыха и тратят слишком много времени на чужие проблемы.

На самом деле в здоровых отношениях должны уважаться чувства, время и возможности обеих сторон.

Если разговор вас тяготит, вы можете использовать следующие фразы:

«Я тебя понимаю, но сейчас у меня нет возможности долго об этом говорить».

«Давай вместе подумаем, какие шаги ты можешь предпринять для решения этой проблемы».

«Я хочу тебе помочь, но не могу взять на себя всю ответственность в этом вопросе».

«Давай сегодня поговорим немного о чем-то другом».

Эти слова — не способ отказать человеку, а метод установления здоровых границ в отношениях.

Не забывайте уделять внимание и своей жизни

Выслушивать чужую боль, поддерживать других и быть рядом в трудную минуту — хорошие человеческие качества. Но в этом процессе неправильно жертвовать своими целями, семьей, работой, отдыхом и спокойствием.

У вас тоже есть проблемы, которые нужно решать, планы, которые нужно реализовать, и душевное спокойствие, которое нужно беречь.

Помните: быть хорошим другом — не значит нести на себе все чужие тревоги. Настоящая помощь заключается в том, чтобы поддержать человека в преодолении его проблем, а не жить вместо него.