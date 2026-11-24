Нападающий клуба «Интер Майами» и бывший лидер сборной Аргентины Лионель Месси может вернуться на Кубок Америки 2028 года в новом статусе.

Согласно информации, распространенной в социальных сетями аргентинским изданием Мотивакионес Футбол, рассматривается вариант привлечения Месси, которому на тот момент исполнится 39 лет, к работе с молодыми игроками сборной. Ему может быть поручена роль консультанта и духовного лидера, чтобы он делился своим опытом и направлял новое поколение футболистов, не выходя при этом на поле.

Опыт Агуэро и заявление Скалони

По данным источника, эта роль для восьмикратного обладателя «Золотого мяча» может быть схожа с функциями бывшего нападающего Серхио Агуэро, который поддерживал сборную на чемпионате мира 2022 года в Катаре. При этом официального подтверждения участия Месси в качестве консультанта на Кубке Америки 2028 года пока нет.

На днях главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони также высказался о возможности приглашения Месси в тренерский штаб:

«Если он захочет присоединиться, никаких проблем. Раз уж Вальтер [Самуэль] уходит, пусть вместо него придет он», — сказал Скалони на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Коста-Рики.

Показатель / Информация Детали Возможная новая роль Консультант в сборной, духовный лидер или член тренерского штаба Турнир Кубок Америки 2028 года Последняя игра за сборную Октябрь 2026 года, товарищеский матч против Бенина (3:0) Трофеи в национальной команде ЧМ-2022, Финалиссима КОНМЕБОЛ — УЕФА, Кубок Америки (2021, 2024) Действующий контракт с клубом «Интер Майами» (до конца сезона МЛС-2028) Контракт Скалони Продлен 12 ноября 2026 года до 2030 года

Завершение международной карьеры и планы в клубе

Напомним, что в октябре 2026 года Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Его последним матчем в составе национальной команды стала товарищеская встреча против Бенина, в которой аргентинцы одержали победу со счетом 3:0. В футболке сборной Месси побеждал на чемпионате мира 2022 года, в Финалиссиме КОНМЕБОЛ — УЕФА, а также дважды выигрывал Кубок Америки в 2021 и 2024 годах.

Лионель Скалони 12 ноября официально продлил контракт со сборной Аргентины до 2030 года. Следующим крупным турниром для национальной команды станет Кубок Америки 2028 года. Лионель Месси пока продолжает клубную карьеру, выступая за «Интер Майами» по контракту, действующему до конца сезона МЛС-2028.

Как вы думаете, какое влияние окажет Лионель Месси на команду, если начнет работу в тренерском штабе сборной Аргентины или в качестве консультанта на Кубке Америки 2028 года? Оставляйте свои мнения в комментариях!