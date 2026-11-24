Узбекский шахматист в 2026 году заработал на турнирах около 590 тысяч долларов. Он занял третье место в рейтинге шахматистов с самыми высокими призовыми в мире. Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров по итогам 2026 года вошел в тройку спортсменов, заработавших больше всего на турнирных призовых в шахматном мире. Издание ЧессБасе Непал, ссылаясь на обновленный рейтинг организации Ворлд Чесс, сообщило, что годовой доход узбекского шахматиста достиг 589 061 доллара. Синдаров занимает 3-е место в мировом рейтинге. Жавохир Синдаров заработал более 589 тысяч долларов Согласно данным организации Ворлд Чесс, Жавохир Синдаров в течение 2026 года, участвуя в турнирах, заработал в общей сложности 589 061 доллар призовых. Этот результат вывел его на третью строчку среди шахматистов мира с самыми высокими турнирными доходами.

Выше представителя Узбекистана находятся только два шахматиста — индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха и американец Фабиано Каруана. Прагнанандха и Каруана — на первых двух строчках рейтинга Первое место в рейтинге занял 21-летний индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха. В 2026 году он принял участие в 13 соревнованиях и получил в общей сложности 666 229 долларов призовых. Его самым крупным призом за год стали 200 тысяч долларов, полученные в августе на финале Гранд Чесс Тур. В решающем поединке индийский шахматист победил американца Фабиано Каруану и стал победителем турнира. На втором месте расположился Фабиано Каруана. Американский гроссмейстер принял участие в 19 соревнованиях и заработал 664 326 долларов. Карлсен и Уэсли Со также в пятерке лучших В пятерку шахматистов с самыми высокими турнирными призовыми также вошли норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со. Шахматисты с самыми высокими доходами от турнирных призовых в 2026 году: