Узбекский гроссмейстер вошел в тройку самых высокооплачиваемых шахматистов 2026 года!
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- Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров занял третье место в рейтинге шахматистов с самыми высокими призовыми в мире.
- В 2026 году он заработал на турнирах 589 061 доллар.
- Первое и второе места в этом списке заняли Рамешбабу Прагнанандха с доходом 666 229 долларов и Фабиано Каруана с 664 326 долларов соответственно.
Узбекский шахматист в 2026 году заработал на турнирах около 590 тысяч долларов. Он занял третье место в рейтинге шахматистов с самыми высокими призовыми в мире.
Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров по итогам 2026 года вошел в тройку спортсменов, заработавших больше всего на турнирных призовых в шахматном мире. Издание ЧессБасе Непал, ссылаясь на обновленный рейтинг организации Ворлд Чесс, сообщило, что годовой доход узбекского шахматиста достиг 589 061 доллара.
Синдаров занимает 3-е место в мировом рейтинге.
Жавохир Синдаров заработал более 589 тысяч долларов
Согласно данным организации Ворлд Чесс, Жавохир Синдаров в течение 2026 года, участвуя в турнирах, заработал в общей сложности 589 061 доллар призовых. Этот результат вывел его на третью строчку среди шахматистов мира с самыми высокими турнирными доходами.
Выше представителя Узбекистана находятся только два шахматиста — индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха и американец Фабиано Каруана.
Прагнанандха и Каруана — на первых двух строчках рейтинга
Первое место в рейтинге занял 21-летний индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха. В 2026 году он принял участие в 13 соревнованиях и получил в общей сложности 666 229 долларов призовых.
Его самым крупным призом за год стали 200 тысяч долларов, полученные в августе на финале Гранд Чесс Тур. В решающем поединке индийский шахматист победил американца Фабиано Каруану и стал победителем турнира.
На втором месте расположился Фабиано Каруана. Американский гроссмейстер принял участие в 19 соревнованиях и заработал 664 326 долларов.
Карлсен и Уэсли Со также в пятерке лучших
В пятерку шахматистов с самыми высокими турнирными призовыми также вошли норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со.
Шахматисты с самыми высокими доходами от турнирных призовых в 2026 году:
1-е место — Рамешбабу Прагнанандха: 666 229 долларов;
2-е место — Фабиано Каруана: 664 326 долларов;
3-е место — Жавохир Синдаров: 589 061 доллар;
4-е место — Магнус Карлсен: 555 959 долларов;
5-е место — Уэсли Со: 494 257 долларов.
Матч с призовым фондом 2,5 миллиона долларов может изменить рейтинг
Однако до конца года ситуация в рейтинге еще может измениться. Призовой фонд матча за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Доммараджу Гукешем и Жавохиром Синдаровым составляет 2,5 миллиона долларов.
Этот крупный призовой фонд в зависимости от результатов может привести к серьезным изменениям в рейтинге годовых доходов шахматистов.
Результат Жавохира Синдарова в 2026 году еще раз демонстрирует авторитет узбекских шахмат на международной арене и успехи шахматистов в турнирах высокого уровня.
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