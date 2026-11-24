Сообщается, что нанятым медсестрам на начальном этапе будет выплачиваться ежемесячная зарплата в размере 1900 евро (около 25 миллионов сумов). После официального признания профессиональной квалификации в Германии заработная плата будет увеличена до 2500 евро (около 32,9 миллиона сумов).

Для граждан Узбекистана создаются возможности для работы в медицинской сфере в Германии. Агентство по внешней трудовой миграции через программу Глобогате приглашает средний медицинский персонал на работу в немецкие клиники. В рамках программы кандидатам предоставляется не только рабочее место, но и возможность бесплатного изучения немецкого языка, а также покрытие некоторых расходов, связанных с выездом за рубеж. Об этом сообщила информационная служба агентства.

Германия приглашает на работу молодежь из Узбекистана

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возраст от 20 до 36 лет;

наличие диплома медицинского колледжа (трехлетнее обучение);

наличие стажа работы не менее двух лет;

отсутствие судимости и хорошее состояние здоровья.

Еще одним важным аспектом программы является бесплатная организация 10-месячных курсов немецкого языка для участников. Во время обучения им также предоставляются стипендия и жилье. Кроме того, покрываются расходы на получение сертификата, подтверждающего знание немецкого языка на уровне Б2.

Также предусмотрено, что в рамках программы будут оплачены расходы на визу, авиабилеты и перевод документов, необходимые для переезда в Германию.

Заявки на трудоустройство принимаются через платформу ксоридждаиш.уз. Дополнительную информацию и разъяснения по программе можно получить по короткому номеру 1282.

В Германии объявлены и другие вакансии для медсестер

Напомним, что 18 ноября сообщалось о том, что немецкая компания Билдунг &амп; Беруф ГмбХ также предложила 24 вакансии для узбекских медсестер.

Было отмечено, что ежемесячная заработная плата по этим вакансиям после вычета налогов составляет 1850–2050 евро.

Таким образом, для узбекских медицинских работников, желающих работать в Германии, открывается сразу несколько возможностей трудоустройства. В частности, покрытие расходов на изучение немецкого языка, проживание и оформление документов является важным преимуществом для кандидатов.