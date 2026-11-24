«Трактор» проиграл со счетом 1:5: результаты с участием узбекистанцев
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- В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК команды, в которых выступают узбекские футболисты, зафиксировали разные результаты.
- Истиклол, за которого играет Рустам Ашурматов, при участии Джалолиддина Машарипова, вышедшего с замены, сыграл вничью с Аль-Айн со счетом 1:1.
- Трактор, за которого играет Одил Хамробеков, потерпел крупное поражение от Аль-Васл со счетом 1:5 на своем поле.
В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК для команд, в которых выступают узбекские футболисты, были зафиксированы разные результаты. «Истиклол», за который играет Рустам Ашурматов, сыграл вничью с «Аль-Айном», Джалолиддин Машарипов вышел на поле во втором тайме. «Трактор» Одила Хамробекова потерпел крупное поражение от «Аль-Васла».
В самом престижном клубном турнире Азии продолжаются матчи очередного тура. В рамках 5-го тура был зафиксирован ряд неожиданных результатов. Игры команд, в которых выступают узбекские футболисты, также оказались в центре внимания болельщиков.
Ашурматов отыграл весь матч, Машарипов вышел во втором тайме
Иранский «Истиклол» на выезде встретился с клубом из ОАЭ «Аль-Айн». Напряженная встреча завершилась со счетом 1:1.
Хотя хозяева открыли счет благодаря голу Паласиоса, «Истиклол» во втором тайме попытался изменить ситуацию в свою пользу. На 51-й минуте Фаллах забил важный гол для иранцев и восстановил равновесие.
Узбекский защитник Рустам Ашурматов отыграл весь матч в составе «Истиклола». Джалолиддин Машарипов вышел на замену на 62-й минуте вместо Раззагинии.
Выездная ничья принесла «Истиклолу» одно очко. Участие узбекских футболистов в матче вызвало особый интерес у болельщиков.
«Трактор» крупно проиграл «Аль-Васлу»
Иранский клуб «Трактор» принимал на своем поле команду из ОАЭ «Аль-Васл». Однако встреча сложилась для хозяев неудачно, и «Трактор» проиграл со счетом 1:5.
«Аль-Васл» открыл счет в первом тайме благодаря голу Торими на 44-й минуте. Во втором тайме гости еще больше усилили свое преимущество в атаке.
Альсате забил на 55-й минуте, Варета — на 61-й. Торими оформил дубль на 73-й минуте. Хотя в составе «Трактора» Хусейнзаде ответил голом на 72-й минуте, этого было недостаточно, чтобы изменить ситуацию. Жуниор на 90+3-й минуте забил пятый гол, обеспечив гостям крупную победу.
Узбекский футболист Одил Хамробеков провел весь матч в составе «Трактора».
«Аль-Ахли» проиграл в Катаре
Еще один интересный матч тура прошел в Катаре. Саудовский клуб «Аль-Ахли» проиграл «Аш-Шамалю» со счетом 2:3.
«Аль-Ахли» начал матч хорошо и вышел вперед на 11-й минуте благодаря голу Аль-Бурайкана. На 58-й минуте Тоуни увеличил преимущество команды, и гости вели со счетом 2:0.
Однако «Аш-Шамаль» не сдался. Бунеджа сократил отставание на 62-й минуте, Тьяго Силва восстановил равновесие на 72-й. На 90+1-й минуте Кольядо забил победный гол, принеся катарскому клубу важные три очка.
Элитная ЛЧ АФК. Результаты 5-го тура
Матч
Счет
«Аш-Шамаль» — «Аль-Ахли»
3:2
«Аль-Айн» — «Истиклол»
1:1
«Трактор» — «Аль-Васл»
1:5
Эти результаты 5-го тура еще раз показали, насколько острой является конкуренция в Элитной Лиге чемпионов АФК. Для команд, в которых выступают узбекские футболисты, был зафиксирован разный опыт: «Истиклол» вернулся с выезда с одним очком, а «Трактор» потерпел крупное поражение.
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