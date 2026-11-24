В 5-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК для команд, в которых выступают узбекские футболисты, были зафиксированы разные результаты. «Истиклол», за который играет Рустам Ашурматов, сыграл вничью с «Аль-Айном», Джалолиддин Машарипов вышел на поле во втором тайме. «Трактор» Одила Хамробекова потерпел крупное поражение от «Аль-Васла».

В самом престижном клубном турнире Азии продолжаются матчи очередного тура. В рамках 5-го тура был зафиксирован ряд неожиданных результатов. Игры команд, в которых выступают узбекские футболисты, также оказались в центре внимания болельщиков.

Ашурматов отыграл весь матч, Машарипов вышел во втором тайме

Иранский «Истиклол» на выезде встретился с клубом из ОАЭ «Аль-Айн». Напряженная встреча завершилась со счетом 1:1.

Хотя хозяева открыли счет благодаря голу Паласиоса, «Истиклол» во втором тайме попытался изменить ситуацию в свою пользу. На 51-й минуте Фаллах забил важный гол для иранцев и восстановил равновесие.