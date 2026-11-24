В лесу Эстонии нашли настоящего единорога, как в сказке
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Скрытая камера, установленная организацией Лутреола Фундатион на острове Сааремаа в Эстонии, зафиксировала необычного оленя с одним роговидным отростком в центре лба.
- Эксперт Союза охраны природы Германии (НАБУ)
- Юлиан Хайерманн объяснил, что данная ситуация является естественным явлением.
- Он пояснил, что это произошло в результате повреждения или неправильного формирования основания для роста рогов.
На эстонском острове Сааремаа защитники природы запечатлели на камеру необычного оленя, напоминающего сказочного единорога. Скрытая камера, установленная для наблюдения за дикими животными, зафиксировала маленького оленя с одним роговидным отростком прямо посреди лба. Необычное зрелище вызвало большой интерес. Об этом сообщает издание Bild.
Любопытно, что сотрудники природоохранной организации Лутреола Фундатион установили камеру не ради этого оленя, а для наблюдения за находящейся под угрозой исчезновения европейской норкой. Однако на кадрах неожиданно появился другой зверь — олень с необычными рогами.
Сначала он утолил жажду. Затем с любопытством огляделся по сторонам и подошел ближе к объективу камеры. Именно в этот момент стал отчетливо виден единственный роговидный отросток, расположенный посередине лба.
Эта картина создала впечатление, будто по лесу гуляет сказочный единорог. Защитники природы также отреагировали на необычную находку с юмором, оставив на своей странице в Facebook следующий комментарий:
«На Сааремаа нашли единорога! Мечты маленьких девочек наконец сбылись!»
Как появился один рог на лбу оленя?
Специалисты отмечают, что это необычное животное на самом деле является самцом европейской косули (Капреолус капреолус). Эксперт Союза охраны природы Германии (НАБУ) Юлиан Хайерманн в комментарии изданию Bild объяснил естественные причины этого явления.
Обычно у таких самцов развиваются два рога. Однако в редких случаях могут происходить изменения в росте и формировании рогов.
«Если основа, из которой растет рог, повреждена или неправильно сформирована, может развиться только один рог», — пояснил эксперт.
Интересно, что наличие только одного рога на лбу не создает серьезных препятствий для повседневной жизни оленя. Он, как и другие его сородичи в лесу, постоянно ищет корм. В основном питается листьями деревьев, почками, молодыми побегами, травой и злаковыми растениями.
Однако при конкуренции с другими самцами его необычный рог может доставить неудобства. По мнению эксперта, вполне вероятно, что в столкновениях за территорию или выбор пары с другими двурогими самцами он не будет иметь преимущества.
Встречались ли такие олени раньше?
С зоологической точки зрения появление однорогого оленя — явление редкое, но уже зафиксированное ранее. Об этом в ответ на запрос издания Bild сообщил берлинский эксперт по диким животным Дерк Элерт.
В частности, в 2008 году внимание международных СМИ привлек однорогий самец косули, обитавший в природном парке в итальянской Тоскане. Тогда предполагалось, что причиной необычного вида животного мог стать дефект генетического развития.
Юлиан Хайерманн также подчеркнул, что такие случаи не являются чем-то исключительным, но наблюдаются крайне редко. Подобное необычное развитие рогов может встречаться не только у косуль, но и у оленей и других рогатых животных.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…