На эстонском острове Сааремаа защитники природы запечатлели на камеру необычного оленя, напоминающего сказочного единорога. Скрытая камера, установленная для наблюдения за дикими животными, зафиксировала маленького оленя с одним роговидным отростком прямо посреди лба. Необычное зрелище вызвало большой интерес. Об этом сообщает издание Bild.

Любопытно, что сотрудники природоохранной организации Лутреола Фундатион установили камеру не ради этого оленя, а для наблюдения за находящейся под угрозой исчезновения европейской норкой. Однако на кадрах неожиданно появился другой зверь — олень с необычными рогами.

Сначала он утолил жажду. Затем с любопытством огляделся по сторонам и подошел ближе к объективу камеры. Именно в этот момент стал отчетливо виден единственный роговидный отросток, расположенный посередине лба.

Эта картина создала впечатление, будто по лесу гуляет сказочный единорог. Защитники природы также отреагировали на необычную находку с юмором, оставив на своей странице в Facebook следующий комментарий: