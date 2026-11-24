В преддверии предстоящего матча между юношескими сборными Узбекистана и Италии на чемпионате мира У-17 итальянцы высоко оценили потенциал соперника. Главный тренер сборной Италии Даниэле Франческини уделил особое внимание индивидуальному мастерству, командному духу и качеству игры узбекских футболистов.

В 3-м туре группового этапа чемпионата мира У-17 сборные Узбекистана и Италии сразятся друг с другом. Перед этой встречей стало заметно, что в стане итальянцев с уважением относятся к узбекским футболистам. Однако итальянцы также не скрывают своего намерения приложить все усилия для победы.

Перед предстоящим матчем представители сборной Италии и главный тренер Даниэле Франческини ответили на вопросы журналистов, выразив свое мнение об Узбекистане, плане подготовки и ситуации в группе.

Представитель Италии заявил, что матч против Узбекистана не будет легким

Журналисты спросили представителя Италии о том, сильно ли желание взять реванш за прошлогоднее поражение в Узбекистане и как может пройти предстоящая встреча.

Представитель Италии подчеркнул, что они серьезно относятся к каждому матчу и не меняют подготовку в зависимости от имени соперника или его положения в турнирной таблице.

— Конечно, это будет такой же сложный матч, как и другие, потому что легких игр в принципе не бывает. Мы, как всегда, выложимся по полной. Будем работать в течение недели, сегодня вечером восстановимся, завтра проведем тренировку, а потом посмотрим, что делать и как действовать. Но, безусловно, мы будем готовы к игре и отдадим все силы на поле, — сказал представитель Италии.

Из его слов понятно, что итальянцы не воспринимают встречу с Узбекистаном как рядовой матч группового этапа.

Анализировала ли Италия игру Узбекистана?

В ходе беседы итальянцев также спросили, следили ли они за предыдущими матчами сборной Узбекистана и изучали ли тактические аспекты соперника.

Представитель Италии сообщил, что сейчас основное внимание уделяется восстановлению, а процесс анализа игры соперника начнется позже.

— Мы еще ничего не смотрели, сейчас думаем о восстановлении. К каждой игре подходим отдельно, поэтому матчи соперника пока не разбирали. Надеемся на хорошую игру, в любом случае приложим все усилия, и я уверен, что наша команда пройдет в турнире далеко, — сказал он.

Этот ответ показал, что итальянский лагерь проводит подготовку к следующим матчам турнира поэтапно.

«Узбекистан — очень хорошая команда»: Франческини особо отметил соперника

Главный тренер юношеской сборной Италии У-17 Даниэле Франческини высказался о матче против Узбекистана более подробно. Он высоко оценил как индивидуальное мастерство узбекских футболистов, так и их командные действия.

— Конечно, мы наблюдали за ними — это очень хорошая команда. В нашу группу попали два сильных соперника, такие как Кот-д'Ивуар сегодня. Теперь мы восстановим силы, а с завтрашнего дня начнем думать об Узбекистане, который умеет играть в футбол, обладает очень сильными индивидуальными игроками и хорошим командным духом, — сказал Франческини.

Эта характеристика итальянского тренера означает, что узбекские юноши привлекли внимание не только как отдельные футболисты, но и как команда, дополняющая друг друга.

Франческини не стал выделять кого-то из футболистов Узбекистана

У главного тренера Италии также спросили, есть ли в составе Узбекистана конкретный футболист, который может представлять наибольшую угрозу для итальянцев.

Франческини не захотел ограничивать оценку силы соперника одним или двумя игроками. Он сосредоточился на командной игре и индивидуальных талантах Узбекистана.

— Командная игра Узбекистана на очень высоком уровне. Повторюсь, у них есть отдельные игроки высокого класса, но, кроме того, в каждой команде можно найти талантливых футболистов, способных решить исход игры. Я говорю ребятам, что прежде всего мы должны думать о себе, о своем стиле игры, своей идентичности и менталитете. Это самое главное, — подчеркнул итальянский тренер.

Из слов Франческини видно, что Италия уделяет серьезное внимание не конкретному футболисту Узбекистана, а качеству игры всей команды в целом.

Италия, несмотря на ситуацию в группе, будет играть на победу

Поскольку Италия выиграла первые два матча, был задан вопрос о том, может ли она действовать относительно спокойно в игре против Узбекистана.

Франческини отверг такой подход. По его словам, менталитет сборной Италии заключается в борьбе за максимальный результат в каждом матче.

— Нет, мы играем за максимальный результат, и так было всегда — это менталитет, который всегда нас отличает. Кроме того, в группе еще все открыто, так как судьба всех команд зависит от последней игры. Поэтому мы не делаем никаких расчетов, никогда этого не делали, и в следующем матче мы намерены выложиться по полной, — сказал тренер.

Таким образом, в стане Италии сформировалось осторожное и уважительное отношение к Узбекистану. Однако это уважение не означает отступления от конкуренции или компромиссов в борьбе за результат.

Для узбекских юношей матч против Италии станет одним из важных испытаний на групповом этапе. Если признания тренера соперника свидетельствуют о признании потенциала узбекской команды, то доказать этот потенциал результатом на поле — задача самих футболистов.