Как ложь разрушает здоровье: неожиданное влияние на организм, внешность и вес

·55·Здоровье
Как ложь разрушает здоровье: неожиданное влияние на организм, внешность и вес

Многие воспринимают ложь лишь как моральный или этический недостаток. Однако, согласно медицинским исследованиям и выводам психологов, неискренность является одним из опасных факторов, серьезно подрывающих физическое здоровье человека.

Чем масштабнее ложь, тем больше психической и физической энергии тратит организм на то, чтобы удерживать её в памяти и контролировать вымышленные события. В результате тело постоянно находится в состоянии напряжения и начинает систематически ослабевать.

Как ложь вредит организму? 3 основные причины

Неискренний образ жизни вызывает в организме следующие негативные изменения:

  • Резко повышается уровень гормона стресса (кортизола): Каждый раз, когда человек лжет и возникает риск разоблачения, мозг подает сигнал опасности. Вследствие этого в крови повышается уровень кортизола и адреналина, поднимается артериальное давление и учащается сердцебиение;

  • Ослабевает иммунитет и возрастает риск заболеваний: Состояние постоянного хронического стресса выводит из строя естественные защитные механизмы иммунной системы. В результате человек становится более подверженным различным вирусным, инфекционным и сердечно-сосудистым заболеваниям;

  • Быстро ухудшается внешний вид: Напряжение, бессонница и токсичное нервное состояние приводят к бледности кожи лица, раннему появлению морщин, отекам под глазами и выпадению волос.

Хроническая усталость, лишний вес и нарушение фигуры

Механизм лжи не ограничивается только нервной системой, он напрямую влияет и на повседневные привычки:

  • Истощение энергии: Чтобы скрывать правду, мозг работает в два раза интенсивнее. Необходимость помнить детали вымысла и постоянная защита приводят человека к хронической усталости и эмоциональному выгоранию;

  • Переедание (компульсивный голод): Высокий уровень кортизола заставляет мозг требовать избыточных калорий, в частности сладостей и жирной пищи. Привычка «заедать» стресс вскоре приводит к увеличению веса и резкому ухудшению фигуры.

Самый естественный способ сохранить душевное и физическое спокойствие, крепкое здоровье и привлекательную внешность — это взять за правило говорить правду и жить искренне.

психологиякортизолстрессздоровый образ жизни
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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