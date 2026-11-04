Неожиданный вывод психологов: почему депрессия у женщин влияет на всю семью?

Международные психологи и исследователи, изучающие человеческую психику и семейную среду, пришли к неожиданному и важному выводу. Специалисты установили, что психическое состояние женщин является одним из решающих факторов в том, как депрессия передается другим и дестабилизирует эмоциональное состояние окружающих.

Если женщина впадает в глубокую депрессию, это настроение воздействует на ее близких, особенно на членов семьи, по принципу цепной реакции, в несколько раз повышая вероятность возникновения у них аналогичного психологического состояния.

Риск возрастает на 142 процента: удивительные цифры исследования

Результаты психологических экспериментов показали, что депрессия у мужчин и женщин влияет на семейную атмосферу совершенно по-разному:

Резкий рост на 142 процента: когда у женщины появляются признаки депрессии, риск возникновения такого же психического состояния у ее близких и членов семьи возрастает ровно на 142 процента ;

У мужчин такого эффекта нет: при наблюдении за мужчинами в состоянии депрессии выяснилось, что их внутренняя подавленность не вызывает у окружающих массового психологического кризиса такого же уровня.

Почему так происходит? Причина — в способе выражения чувств

Психологи объясняют истинную причину этого феномена различиями в механизмах переработки и демонстрации негативных переживаний у мужчин и женщин:

Разделение эмоций и «перезагрузка»: женщины по своей природе склонны обсуждать свои проблемы, внутренние тревоги и негативные переживания с близкими. Однако постоянные жалобы и подавленное настроение передаются собеседнику через эффект «эмоциональной заразительности» и разрушают его психологическую защиту;

Внутреннее молчание мужчин: мужчины же обычно подавляют стресс и негативные состояния внутри себя, стараясь не раскрывать свои переживания. Хотя это опасно для здоровья самого мужчины (сердечно-сосудистой системы), это не оказывает эмоционального давления на окружающих.

Специалисты подчеркивают, что для сохранения здорового психологического климата в семье важно своевременно обращать внимание на внутреннее состояние женщин и при появлении первых признаков депрессии обращаться за помощью к специалисту.