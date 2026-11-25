У многих мужчин с возрастом линия роста волос на лбу отступает, а на макушке волосы начинают редеть. У некоторых этот процесс наблюдается довольно рано — даже в 20–30 лет. Интересно, что выпадение волос встречается и у женщин, но облысение в области макушки гораздо чаще наблюдается именно у мужчин. В чем причина?

Специалисты называют это состояние андрогенетической алопецией, то есть наследственным выпадением волос. В его развитии важную роль играют два основных фактора — генетическая предрасположенность и мужские половые гормоны.

Основная причина — гормон ДГТ

У мужчин часть тестостерона под воздействием фермента 5-альфа-редуктазы превращается в активный гормон, называемый дигидротестостероном (ДГТ). У некоторых людей волосяные фолликулы на коже головы генетически очень чувствительны к воздействию этого гормона.

Под воздействием ДГТ корни волос постепенно уменьшаются. В результате фаза роста волос сокращается, а новые отрастающие волоски становятся тоньше и короче предыдущих. Со временем из некоторых фолликулов рост видимых волос практически прекращается.

Почему лысеет именно макушка?

Причина в том, что корни волос на разных участках кожи головы неодинаково чувствительны к гормонам. Фолликулы в области лба, висков и макушки могут быть более восприимчивы к воздействию ДГТ. Поэтому у мужчин сначала отступает линия роста волос на лбу, а затем редеют волосы на макушке.

Волосы на затылке и по бокам головы в большинстве случаев более устойчивы к воздействию гормонов. Именно поэтому у некоторых мужчин на макушке волос не остается, но сохраняется волосяной покров по бокам и сзади.

Почему у женщин это состояние встречается реже?

Андрогенетическая алопеция встречается и у женщин. Однако выпадение волос у них обычно протекает иначе: линия роста волос на лбу чаще сохраняется, волосы постепенно редеют в центральной части головы, а пробор расширяется.

Здесь важное значение имеют уровень гормонов, чувствительность к ним и генетические факторы. Тот факт, что уровень андрогенов у женщин обычно ниже, чем у мужчин, также влияет на то, что это состояние встречается реже. Но гормоны — не единственная причина, большую роль играют и наследственные особенности.

Передается ли облысение только по материнской линии?

Существует мнение, что облысение передается только по материнской линии. На самом деле это не совсем так. Склонность к выпадению волос связана с несколькими генами, которые могут передаваться как от матери, так и от отца. Поэтому, если у родителей или близких родственников наблюдалось выпадение волос, вероятность такой предрасположенности есть и у человека.

Можно ли остановить выпадение волос?

Если выпадение волос связано с наследственностью, важно заметить это на ранней стадии. В настоящее время существуют различные методы лечения, направленные на замедление выпадения и стимуляцию роста волос. Однако их эффективность может быть разной для каждого человека. Поэтому перед выбором метода лечения рекомендуется проконсультироваться со специалистом и не заниматься самолечением.

Также не стоит забывать, что не любое выпадение волос — это наследственное облысение. Внезапная или сильная потеря волос может быть связана с дефицитом железа, изменениями в работе щитовидной железы, некоторыми заболеваниями, стрессом или приемом лекарств. В таких случаях для выяснения причины необходимо обратиться к врачу.