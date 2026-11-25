Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал о своем следующем бое и потенциальных соперниках
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- Чемпион UFC Ислам Махачев ожидает результатов боя претендентов в январе 2027 года для защиты своего чемпионского пояса.
- Это важное противостояние между Карлосом Пратесом и Майклом Моралесом состоится 31 января 2027 года в канадском городе Торонто в рамках турнира UFC 336.
- Махачев планирует начать подготовку к будущему бою с января 2027 года.
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в эксклюзивном интервью телеканалу «Матч ТВ» поделился планами относительно своего следующего боя и подготовки к нему. Спортсмен сообщил, что начнет тренировки с первого месяца наступающего 2027 года.
Бой претендентов определит соперника
Ислам Махачев заявил, что ожидает исхода решающего противостояния в январе, чтобы защитить свой чемпионский пояс в своем весе:
— Я жду январского боя претендентов. После него станет известно, с кем я буду драться.
— Это будет кто-то из пары Моралес — Пратес?
— Да, кто-то из них.
— Летом?
— Не знаю. Я начну подготовку с января, но это будет зависеть и от них.
— Ислам Махачев
Дата и место боя определены
Важнейший поединок между Карлосом Пратесом и Майклом Моралесом, который определит официального претендента на чемпионский титул UFC, состоится 31 января 2027 года в канадском городе Торонто в рамках турнира UFC 336. Победитель этого противостояния, скорее всего, выйдет в октагон против Ислама Махачева в чемпионском бою.
Планы Ислама Махачева и поединок претендентов
Дата / Срок
Событие и процессы
Подробная информация
Январь 2027 года
Начало тренировок
Махачев начнет подготовку к предстоящему бою с нового года
31 января 2027 года
Бой претендентов
Карлос Пратес ВС Майкл Моралес
Турнир
UFC 336
Город Торонто (Канада)
Вероятный раунд
Летние месяцы (2027 год)
Точный срок будет зависеть от физического состояния и восстановления претендента
Как вы думаете, какой боец одержит победу в противостоянии Карлоса Пратеса и Майкла Моралеса и будет достоин выйти на чемпионский бой против Ислама Махачева?
Пишите свои прогнозы в комментариях и делитесь этой важной новостью с поклонниками UFC!
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