Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в эксклюзивном интервью телеканалу «Матч ТВ» поделился планами относительно своего следующего боя и подготовки к нему. Спортсмен сообщил, что начнет тренировки с первого месяца наступающего 2027 года.

Бой претендентов определит соперника

Ислам Махачев заявил, что ожидает исхода решающего противостояния в январе, чтобы защитить свой чемпионский пояс в своем весе:

— Я жду январского боя претендентов. После него станет известно, с кем я буду драться. — Это будет кто-то из пары Моралес — Пратес? — Да, кто-то из них. — Летом? — Не знаю. Я начну подготовку с января, но это будет зависеть и от них. — Ислам Махачев

Дата и место боя определены