Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал ничью в матче против «Наполи». По его словам, команда сыграла недостаточно хорошо и предоставила сопернику слишком много возможностей в атаке.

«В конце игры мы пытались забить, но не смогли этого сделать. Мы действовали недостаточно хорошо и позволили сопернику слишком легко создавать моменты у наших ворот. Мы не смогли взять игру под контроль, да и в атаке сыграли не так, как хотели.

Футбол одновременно прост и сложен. Когда ты побеждаешь, всё кажется легким и понятным. А когда не выигрываешь, начинаешь сомневаться во всем. На самом деле, нужно просто играть, не задумываясь о лишнем. Но на практике это не так просто.

В нашей команде много футболистов высокого уровня. Каждый из нас должен полностью реализовать свой потенциал. Нам нужно сплотиться, сохранять позитивный настрой, действовать на поле с большей энергией и выкладываться по максимуму», — сказал Холанд.