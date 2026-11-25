Регистрация бизнеса в Узбекистане завершается 30 ноября: напоминание для предпринимателей
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан, с 15 октября по 30 ноября по всей стране проводится масштабное мероприятие по регистрации бизнеса. Остались считанные дни до завершения этого процесса, имеющего важное значение для всех субъектов предпринимательства и граждан, осуществляющих экономическую деятельность в нашей стране.
Кто обязан участвовать в регистрации бизнеса?
Данное статистическое мероприятие охватывает все звенья экономики, в нем принимают участие следующие субъекты:
Крупные, средние и малые предприятия, а также микрофирмы;
Негосударственные некоммерческие организации (ННО);
Постоянные учреждения и представительства иностранных предприятий;
Индивидуальные предприниматели (ИП);
Фермерские и дехканские хозяйства;
Семейные предприниматели и ремесленники;
Самозанятые лица;
Другие экономические единицы, осуществляющие экономическую деятельность без регистрации.
Что делать, если вы еще не прошли регистрацию?
Если к вам до сих пор не пришел сотрудник, проводящий регистрацию, и вы еще не приняли участие в мероприятии, вам необходимо до 30 ноября обратиться в следующем порядке:
Категория субъекта
Порядок обращения и регистрации
Субъекты предпринимательства и хозяйства
Путем обращения к помощнику хокима в вашей махалле или в районный (городской) отдел статистики
Самозанятые лица
Путем онлайн-регистрации через официальный портал census.stat.uz, не выходя из дома
Гарантия конфиденциальности и важность мероприятия
Ответственные лица подчеркивают, что вся информация, предоставленная в ходе процесса регистрации, хранится в строгой конфиденциальности и используется только в обобщенных статистических целях. Полученные итоговые результаты послужат основой для принятия важных государственных решений по поддержке и развитию предпринимательства в разрезе регионов и отраслей экономики в будущем.
А вы уже приняли участие в мероприятии по регистрации своего бизнеса или деятельности в качестве самозанятого лица?
Поделитесь своим опытом в комментариях и немедленно поделитесь этой важной новостью, чтобы напомнить своим друзьям-предпринимателям о сроке 30 ноября!
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