В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан, с 15 октября по 30 ноября по всей стране проводится масштабное мероприятие по регистрации бизнеса. Остались считанные дни до завершения этого процесса, имеющего важное значение для всех субъектов предпринимательства и граждан, осуществляющих экономическую деятельность в нашей стране.

Кто обязан участвовать в регистрации бизнеса?

Данное статистическое мероприятие охватывает все звенья экономики, в нем принимают участие следующие субъекты:

Крупные, средние и малые предприятия , а также микрофирмы;

Негосударственные некоммерческие организации (ННО);

Постоянные учреждения и представительства иностранных предприятий ;

Индивидуальные предприниматели (ИП);

Фермерские и дехканские хозяйства ;

Семейные предприниматели и ремесленники ;

Самозанятые лица ;

Другие экономические единицы, осуществляющие экономическую деятельность без регистрации.

Что делать, если вы еще не прошли регистрацию?

Если к вам до сих пор не пришел сотрудник, проводящий регистрацию, и вы еще не приняли участие в мероприятии, вам необходимо до 30 ноября обратиться в следующем порядке:

Категория субъекта Порядок обращения и регистрации Субъекты предпринимательства и хозяйства Путем обращения к помощнику хокима в вашей махалле или в районный (городской) отдел статистики Самозанятые лица Путем онлайн-регистрации через официальный портал census.stat.uz, не выходя из дома

Гарантия конфиденциальности и важность мероприятия

Ответственные лица подчеркивают, что вся информация, предоставленная в ходе процесса регистрации, хранится в строгой конфиденциальности и используется только в обобщенных статистических целях. Полученные итоговые результаты послужат основой для принятия важных государственных решений по поддержке и развитию предпринимательства в разрезе регионов и отраслей экономики в будущем.

А вы уже приняли участие в мероприятии по регистрации своего бизнеса или деятельности в качестве самозанятого лица?

Поделитесь своим опытом в комментариях и немедленно поделитесь этой важной новостью, чтобы напомнить своим друзьям-предпринимателям о сроке 30 ноября!