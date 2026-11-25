«Кто я такой, чтобы утверждать обратное?» — Бруну Фернандеш
Полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш отреагировал на претензии, высказанные матерью 41-летнего легендарного нападающего Криштиану Роналду. Ранее мать Роналду выразила мнение, что к её сыну в составе национальной команды относились недостаточно уважительно.
«Он является главным примером для всех нас»
В интервью авторитетному португальскому изданию А Бола Фернандеш подчеркнул, что товарищи по команде всегда старались высоко ценить Роналду как футболиста и как человека, однако он не может отрицать его личные чувства:
«Возможно, Криштиану действительно чувствовал ситуацию именно так. Все в сборной всегда старались оказывать ему максимальное уважение. Он является главным примером для всех нас. Если он не чувствовал этого уважения, то кто я такой, чтобы утверждать обратное?
Как игрок национальной сборной, могу сказать, что во всем, что мы делали, мы стремились проявить уважение к нему не только как к футболисту, но и как к человеку».
— Бруну Фернандеш (из интервью изданию А Бола)
Детали ситуации и позиции сторон
Стороны
Позиция и содержание заявления
Мать Криштиану Роналду
Заявила, что её сын не получил должного уважения в сборной Португалии
Бруну Фернандеш
Подчеркнул, что вся команда проявляла к Роналду максимальное уважение, и он является примером для всех
Основной аспект
Фернандеш отметил, что не будет спорить с личными чувствами Роналду, но намерения команды всегда были искренними
Напомним, что даже после завершения Криштиану Роналду карьеры в сборной, вокруг португальского футбола не утихают дискуссии о его роли в команде и отношениях внутри коллектива.
Как вы считаете, сможет ли этот сдержанный и дипломатичный ответ Бруну Фернандеша поставить точку в недопониманиях, возникших с семьей и поклонниками Роналду?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой горячей новостью с фанатами португальского футбола!
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