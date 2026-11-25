Полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш отреагировал на претензии, высказанные матерью 41-летнего легендарного нападающего Криштиану Роналду. Ранее мать Роналду выразила мнение, что к её сыну в составе национальной команды относились недостаточно уважительно.

«Он является главным примером для всех нас»

В интервью авторитетному португальскому изданию А Бола Фернандеш подчеркнул, что товарищи по команде всегда старались высоко ценить Роналду как футболиста и как человека, однако он не может отрицать его личные чувства:

«Возможно, Криштиану действительно чувствовал ситуацию именно так. Все в сборной всегда старались оказывать ему максимальное уважение. Он является главным примером для всех нас. Если он не чувствовал этого уважения, то кто я такой, чтобы утверждать обратное? Как игрок национальной сборной, могу сказать, что во всем, что мы делали, мы стремились проявить уважение к нему не только как к футболисту, но и как к человеку». — Бруну Фернандеш (из интервью изданию А Бола)

Детали ситуации и позиции сторон