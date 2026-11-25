Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями о многолетнем историческом соперничестве двух величайших легенд современного футбола — аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду. Испанский специалист подчеркнул, что именно взаимная конкуренция стала главным стимулом для беспрецедентных достижений этих двух звезд.

«Я хочу выиграть больше трофеев, чем он»

В интервью, которое издание Те Тучлине приводит со ссылкой на источник Ромарио ТВ, Гвардиола объяснил, как два футболиста постоянно поддерживали друг друга на высочайшем уровне:

«Они помогали друг другу сохранять высокую планку. Если бы между ними не было конкуренции, возможно, их результаты не были бы столь выдающимися. Каждый из них, наблюдая за игрой соперника, думал: "Я хочу быть лучше него. Я хочу выиграть больше трофеев, чем он". Именно такие мысли побуждали их только двигаться вперед». — Хосеп Гвардиола

Текущая карьера и последние результаты двух легенд

В настоящее время Криштиану Роналду продолжает свою карьеру в клубе Саудовской Аравии «Ан-Наср», а Лионель Месси — в американской команде «Интер Майами».

Футболист Текущий клуб Результаты в последних официальных матчах Криштиану Роналду «Ан-Наср» (Саудовская Аравия) 24 ноября в матче Лиги чемпионов АФК (Элит) против «Аль-Садда» (2:1) забил гол с пенальти и внес вклад в победу своей команды Лионель Месси «Интер Майами» (США, MLS) 22 ноября в матче плей-офф MLS против «Коламбус Крю» (0:3) отыграл все 90 минут

Эти слова Гвардиолы еще раз напомнили об истинной сути эпохи Месси — Роналду, которая более десяти лет поражала весь мир во времена «Эль-Класико» в испанской Ла Лиге.

Как вы считаете, прав ли Пеп Гвардиола — смог бы один из них установить нынешние рекорды, если бы не было другого?

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