24 ноября между Узбекистаном и Швейцарией было утверждено официальное соглашение о возврате в нашу страну очередной крупной части незаконно присвоенных активов. Этот важный документ был подписан заместителем министра экономики и финансов Узбекистана Отабеком Фазилкаримовым, послом Швейцарии в нашей стране Симоне Гигер, а также постоянным координатором ООН в Узбекистане Сабин Маль.

Фонд «Ишонч — 2030» и приоритетные направления использования средств

Согласно договоренности, средства в размере 252,5 миллиона долларов будут возвращены через многопартнерский трастовый фонд ООН — «Ишонч — 2030» и направлены на две стратегические сферы, способствующие повышению благосостояния населения:

Система здравоохранения: коренное улучшение медицины для детей и подростков, выявление заболеваний на ранних стадиях, расширение охвата онкологических услуг, а также повышение профессиональной квалификации врачей;

Сфера образования: строительство современных новых школ, широкое внедрение цифровых технологий в учебный процесс и повышение квалификации педагогических кадров.

Особое внимание сельским районам и международный контроль

В рамках программы основной упор будет сделан на поддержку сельских районов и слоев населения с ограниченным доступом к социальным услугам. Своевременное выполнение проектов, а также целевое и прозрачное расходование выделенных средств будут находиться под строгим мониторингом специалистов ООН и Всемирного банка.

Основные показатели стратегии возврата активов

Показатели Детали и цифры Дата подписания соглашения 24 ноября 2026 года Очередная возвращаемая сумма 252,5 миллиона долларов США Сумма, направленная на первом этапе 87 миллионов долларов США Общая сумма, возвращаемая через фонд 313 миллионов долларов США Финансовый механизм Трастовый фонд «Ишонч — 2030» Контроль и мониторинг ООН и Всемирный банк

Как вы считаете, к каким изменениям в социальной сфере приведет направление этих 252,5 млн долларов именно на цифровизацию сельских школ и детскую онкологию?

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